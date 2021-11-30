Зберегти білосніжність: як доглядати за білими сорочками, щоб вони служили довше

Чи не в кожному гардеробі є кілька білих сорочок. Цей одяг є базовим, але потребує ретельного догляду. Як вберегти білі сорочки від тьмяності та плям, поділилися експерти з догляду за одягом.

Класичний гардероб виглядає найкраще, коли має насичений та чистий колір. Та з часом сорочки втрачають свою початкову свіжість та темнішають. Зберегти такий одяг в ідеальному стані не завжди просто.

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Кількома лайфхаками поділилися Джейд Саріта Арнотт, креативний директор бренду Arnsdorf, та Стів Андертон, експерт з прання LTC Worldwide.

Склад тканини визначає довговічність

Термін служби будь-якої сорочки частково визначатиметься складом тканини, з якої вона пошита.

Уникайте синтетичних тканин або синтетичних сумішей, оскільки вони притягують запахи та затримують бактерії,

– рекомендує Саріта Арнотт.

Натомість експерт радить обирати тканину з натуральних волокон – бавовни чи льону.

За словами Андертона, вже звичний для магазинів поліестер має тенденцію поглинати жирні забруднення, навіть шкірне сало, яке щоденно виділяється людським тілом.

Склад одягу визначає його довговічність / Фото lifeopedia

Ретельно підбирайте дезодорант

Хімічні речовини, які містяться в плямах від дезодорантів, можуть нашкодити одягу – видалити такі плями майже неможливо. Андертон пропонує не спішити та не одягати сорочку одразу після використання дезодоранту.

Також він рекомендує надягати під сорочку тонкий одяг, який допоможе всмоктувати піт та заблокує плями від дезодоранту.

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Правильне прання врятує сорочки

Експерти радять прати білий одяг лише із білим. Речі інших кольорів можуть пофарбувати сорочки та зробити їх тьмянішими.

Також варто підбирати мийний засіб спеціально для білого одягу. Андертон рекомендує обирати порошки чи гелі преміумкласу з суспензивною речовиною – наприклад, з солями силікату натрію. Така речовина забезпечує вибілення сорочок та убезпечить їх від сірішання.

Ваш мийний засіб має містити емульгатор, який розчинить жирні плями та піт. Це може бути лимонна кислота чи перборат натрію – м’які окислювачі, які допоможуть знебарвити будь-які плями,

– зазначив він.

Краще використовувати спеціальний мийний засіб / Фото Unsplash

Попередньо обробіть проблемні місця

Коміри та манжети в сорочках – це перші ділянки, які жовтіють та брудняться. Андетон радить попередньо обробляти рукави та коміри перед пранням у машинці.

Змочіть їх та протріть кілька секунд щіткою середньої жорсткості, змоченою в рідкому мийному засобі, - зазначив експерт.

Щоб вивести жирні плями, Саріта Арнотт рекомендує робити пасту із соди та води та наносити її на проблемні ділянки. Сорочки з нанесеною сумішшю треба лишити на ніч перед пранням.

Після такої обробки краще прати у холодній воді, або ж прати в м’якому режимі при 30 градусах. Також можна додати соду безпосередньо до прання – так білий одяг стане яскравішим та зберігатиме свіжість довше,

– сказав Саріта Арнотт.

Проблемні місця варто обробити вручну перед машинним пранням / Фото Unsplash

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Сонце вибілює тканину

Сарітта Арнотт радить вішати сорочки на вулиці на свіжому повітрі, в ідеалі – під сонцем. Експерт вважає, що сонячне світло може освітлити білий одяг.

За словами Андертона, сонячне світло може бути ефективнішим, якщо під час прання використовувати порошки з висвітлювальним ефектом.

Порошок закріпляється на бавовняних волокнах та допомагає тканині світлішати,

– зазначив експерт.

Білий одяг краще сушити на сонці / Фото Unsplash