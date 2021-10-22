Їжте бобові з максимальною користю: 7 порад від дієтологині

Нут, маш, кілька видів сочевиці та квасолі, горох та соя – словом, вибір бобових чималий. Розповідаємо далі, чому ж вам обов'язково потрібно їх включити у свій раціон.

Бобові – відмінне джерело рослинного білка, і вони входять у перелік продуктів здорового харчування. Більш того, багато видів квасолі, сочевиці чи інших бобових допомагають урізноманітнити ваше щоденне меню. І нутриціологиня Катерина Тихонова розповіла, як зробити цей суперфуд максимально корисним.

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Як вживати бобові з максимальною користю: прості поради

Замочуйте і пророщуйте, а тільки потім готуйте.

Кидайте бобові в уже киплячу воду і не забувайте знімати пінку.

Під час приготування можна додати, лавровий лист, свіжий імбир, куркуму, асафетиду, коріандр, перець, насіння кропу і фенхелю. Ці спеції допоможуть впоратися зі здуттям.

Сіль додавайте в кінці варіння. Так бобові будуть рівномірно м'якими.

Бобові можна і потрібно поєднувати з овочами, свіжими салатами, зеленню.

Протягом години після їжі не вживайте холодні напої / їжу і не пийте дуже багато.

Рухайтеся! Малорухливий спосіб життя сам по собі викликає порушення травлення.

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Бобові – це дешево, корисно та ситно / Фото unsplash

Текст публікації Катерини Тихонової:

Бобові – джерело рослинного білка, клітковини і корисних фітохімічних речовин. Якщо вони ще не у вашій тарілці, то цей пост присвяченим саме вам! Міжнародні наукові рекомендації по харчуванню включають бобові в обов'язковий перелік здорового раціону, тому що в них більше білка і менше насичених жирів, ніж в м'ясі. А ще бобові – це не дорого і відмінно допомагає урізноманітнити в раціон.

Як зробити бобові максимально корисними? Як покращити перетравлення, умиротворити фітинову кислоту, втихомирити лектини і заспокоїти гази в животі? Прості поради вам на замітку:

Замочуйте і пророщуйте, а тільки потім готуйте. Замочування запускає процес ферментації. Можна у воді, можна в натуральному оцті. За часом – рекомендую на ніч. Для деяких видів сочевиці це виявиться занадто, але антинутрієнти перетворяться в помічників, а смак не зміниться. Мінімум для сочевиці – 1 година. Найдовше – нут 12 годин. Воду після замочування зливайте і варіть в новій.

Пророщування підвищує цінність продукту, а антинутрієнти точно вас не потурбують. Кілька разів на добу промивайте. Поява паростків у всіх культур різниться за часом.

Тривала кулінарна обробка нейтралізує лектини. Навіть якщо це вже набрякла сочевиця – приділіть їй хоча б 20 хвилин варіння. Квасолю і нут довше – 1 – 2 години. Кидати бобові краще в уже киплячу воду. Знімайте пінку. Під час приготування можна додати, лавровий лист, свіжий імбир, куркуму, асафетиду, коріандр, перець, насіння кропу і фенхелю. Ці спеції допоможуть впоратися з газовою атакою.

Сіль додавайте у кінці варіння (якщо солите). Так бобові будуть рівномірно м'якими.

Бобові можна і потрібно поєднувати з овочами, свіжими салатами, зеленню. Починайте з маленьких порцій, відстежуючи реакцію організму і поступово доводячи до оптимальної кількості.

Протягом години після їжі не вживайте холодні напої / їжу і не пийте дуже багато.

Рухайтеся! Малорухливий спосіб життя сам по собі викликає порушення травлення.