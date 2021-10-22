Ешьте бобовые с максимальной пользой: 7 советов от диетолога

Нут, маш, несколько видов чечевицы и фасоли, горох и соя – словом, выбор бобовых немалый. Рассказываем дальше, почему вам обязательно нужно их включить в свой рацион.

Бобовые – отличный источник растительного белка, и они входят в перечень продуктов здорового питания. Более того, многие виды фасоли, чечевицы или других бобовых помогают разнообразить ваше ежедневное меню. И нутрициолог Екатерина Тихонова рассказала, как сделать этот суперфуд максимально полезным.

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Как употреблять бобовые с максимальной пользой: простые советы

Замачивайте и проращивают, а только потом готовьте.

Бросайте бобовые в уже кипящую воду и не забывайте снимать пенку.

Во время приготовления можно добавить, лавровый лист, свежий имбирь, куркуму, асафетиду, кориандр, перец, семена укропа и фенхеля. Эти специи помогут справиться со вздутием.

Соль добавляйте в конце варки. Так бобовые будут равномерно мягкими.

Бобовые можно и нужно сочетать с овощами, свежими салатами, зеленью.

В течение часа после еды не употребляйте холодные напитки / еду и не пейте слишком много.

Двигайтесь! Малоподвижный образ жизни сам по себе вызывает нарушение пищеварения.

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Бобовые – это дешево, полезно и сытно / Фото unsplash

Текст публикации Екатерины Тихоновой:

Бобовые – источник растительного белка, клетчатки и полезных фитохимических веществ. Если они еще не в вашей тарелке, то этот пост посвященным именно вам! Международные научные рекомендации по питанию включают бобовые в обязательный перечень здорового рациона, так как в них больше белка и меньше насыщенных жиров, чем в мясе. А еще бобовые - это не дорого и отлично помогает разнообразить в рацион.

Как сделать бобовые максимально полезными? Как улучшить переваривание, умиротворить фитиновую кислоту, утихомирить лектины и успокоить газы в животе? Простые советы вам на заметку:

Замачивайте и проращивают, а только потом готовьте. Замачивания запускает процесс ферментации. Можно в воде, можно в натуральном уксусе. По времени - рекомендую на ночь. Для некоторых видов чечевицы это окажется слишком, но антинутриенты превратятся в помощников, а вкус не изменится. Минимум чечевицы – один час Дольше - нут 12 часов. Воду после замачивания сливайте и варите в новой.

Проращивания повышает ценность продукта, а антинутриенты точно вас не побеспокоят. Несколько раз в сутки промывайте. Появление ростков во всех культур отличается по времени.

Длительная кулинарная обработка нейтрализует лектины. Даже если это уже отечная чечевица - уделите ей хотя бы 20 минут варки. Фасоль и нут дольше - 1 - 2 часа. Бросать бобовые лучше в уже кипящую воду. Снимайте пенку. Во время приготовления можно добавить, лавровый лист, свежий имбирь, куркуму, асафетиду, кориандр, перец, семена укропа и фенхеля. Эти специи помогут справиться с газовой атакой.

Соль добавляйте в конце варки (если солите). Так бобовые будут равномерно мягкими.

Бобовые можно и нужно сочетать с овощами, свежими салатами, зеленью. Начинайте с маленьких порций, отслеживая реакцию организма и постепенно доводя до оптимального количества.

В течение часа после еды употребляйте холодные напитки / еду и не пейте слишком много.

Двигайтесь! Малоподвижный образ жизни сам по себе вызывает нарушение пищеварения.