Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Спекотне літо у самому розпалі, тож настав час відчути його на повну! Наповніть свій відпочинок яскравим вибухом сонячних смаків разом із легкими коктейлями на основі Zubrowka.

Зберіться з друзями та заміксуйте коктейлі з Zubrowka зі смаком соковитих літніх фруктів.

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Коктейль "Zujito"

Коли надворі стільки сонця, так і хочеться поринути у справжню літню прохолоду. Запросіть друзів на пляжну вечірку та приготуйте для них освіжаючі коктейлі на основі Zubrowka та ароматного лайма.



Коктейлі із Zubrowka / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

Zubrowka Bison Grass – 40 мл;

– 40 мл; апельсиновий сік – 60 мл;

скибки лайма – 3 шт;

коричневий цукор – 2 чайні ложки;

листя м'яти;

подрібнений лід.

Приготування:

Змішайте скибки лайма з цукром та помістіть у гайбол. Зверху викладіть подрібнений лід та додайте Zubrowka Bison Grass. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Доповніть все яблучним соком. Прикрасьте листям м'яти. Подавайте.

Коктейль "Zlota Orange"

У літа є лише один мінус – воно швидко закінчується! Тож не гайте час та збирайтесь гучною компанією на неймовірний відпочинок. Заміксуйте для себе та друзів легкі коктейлі на основі Zubrowka Zlota з післясмаком солодкого апельсина.



Смачний коктейль з апельсином та Zubrowka / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

Zubrowka Zlota – 50 мл;

– 50 мл; апельсиновий сік – 120 мл;

скибка апельсина;

лід.

Приготування:

Наповніть гайбол льодом. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Прикрасьте скибкою апельсина. Подавайте.

Коктейль "Green Grass"

За що варто любити літо, так це за довгі вечірні прогулянки та теплі посиденьки на набережній. Кличте друзів на крутий відпочинок разом із яскравими коктейлями на основі Zubrowka Bison Grass та апетитного ківі.



Алкогольні коктейлі з ківі / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

Zubrowka Bison Grass – 40 мл;

– 40 мл; cироп із ківі – 20 мл;

cвіжовичавлений сік лимона – 30 мл;

яблучний сік за смаком;

скибки ківі – 2 шт;

подрібнений лід.

Приготування:

Наповніть гайбол льодом. Додайте Zubrowka, сироп із ківі та свіжовичавлений сік лимона. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Доповніть все яблучним соком. Прикрасьте скибками ківі. Подавайте.

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Готово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні та легкі літні коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете придбати тут.

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