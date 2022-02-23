Часом буває так. що рідні нехтують одне одним через роботу, хобі чи безліч інших справ. Однак найголовніше в житті – це баланс. Про це та про інше – читайте в матеріалі.

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Баланс між роботою та домашнім життям

Збалансувати роботу та домашнє життя – непросто, але це може істотно змінити ваші стосунки з сім'єю. Адже рідні будуть дуже раді бачити вас частіше.

Подбайте про себе

Батьки часто витрачають весь свій час на догляд за всіма в сім'ї і забувають про себе. Якщо ви не дбаєте про себе, то можете почуватися нещасливим.

А нещасливі люди не можуть надавати своїм дітям необхідну підтримку. Визнайте перед собою, що у вас є власні почуття і потреби. Виділіть хоч 10 хвилин кожного дня і все тане набагато краще.

Визначення кордонів

Ми часто використовуємо кордони, щоб захистити дітей від шкоди чи небезпеки. Але важливо, щоб ви намагалися пояснити, чому існують кордони, а не віддавати накази.

Наприклад, якщо ви відтягнете дітей від відкритого вогню, то поясніть чому. Малюки можуть неохоче виконувати інструкції, якщо батьки їм наказують. Однак пояснення того, чому це потрібно, допоможе дитині багато зрозуміти, а отже, – співпрацювати з вами.

Спілкування

Спілкування важливе – як у хороші, так і у важкі часи. Дітям часто важко передати свої почуття словами, і достатньо знати, що батьки їх слухають.

Говоріть про себе – не лише про свої проблеми, а й про своє повсякденне життя. Так діти зрозуміють, що вони будь-коли зможуть прийти поговорити з батьками, як з друзями.



Часто говоріть з дітьми / Фото Unsplash

Спільне часопроведення

Спробуйте організувати час разом кілька разів на тиждень. Можливо, три рази на тиждень, ви можете сісти повечеряти всією сім'єю. Це дасть вам можливість поспілкуватися та обговорити важливі питання, а також цікаві теми.

Попросіть своїх дітей допомогти вам по господарству або виконувати різні доручення. Вони можуть протестувати, але згодом відчуватимуть, що їхня допомога – важлива.

Втішайте

Для сім'ї важливо бути поруч один з одним у хороші та важкі часи. Якщо сталася трагедія або у когось із рідних є проблеми, то об'єднатися разом – це найкраща ідея.

Дітям в цей час буде потрібна допомога батьків. Важливо бути відкритими і спілкуватися з ними. Їм знадобляться запевнення та пояснення, і вони будуть реагувати по-різному залежно від віку. Однак вони точно відчуватимуться потрібними.

Проводьте час зі своїм партнером

Коли у вас є діти, то може бути важко знайти час для дружини чи чоловіка. Але важливо знаходити час один для одного. Адже діти дізнаються про стосунки від батьків.

Постарайтеся організувати час, який ви можете провести разом. Це може бути навіть вечеря чи просто спільний відпочинок перед телевізором.

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