Чим відрізняються коричневі та білі яйця: цікаві факти

У списку наших покупок завжди є яйця. Без них не обходяться ні буденні, ні святкові страви. Від пишного омлету чи ніжної яєчні-люстерка відмовляється рідко який вередун. Але щоразу біля вітрини з яйцями ми гадаємо: які з них смачніші та корисніші: білі чи брунатні?

Час нам уже раз і назавжди розібратися, чи впливає колір яєць на їхню поживність та смак.

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Від чого залежить колір яєць

Відтінки курячих яєць варіюються від білого до темно-коричневого. Колір яєць здебільшого залежить від забарвлення пір'я курей. Так, світлі свійські птахи несуть білі яйця, а темно-коричневі кури порадують вас темнішим продуктом.

Колір яєць залежить насамперед від кольору пір'я курей / Фото Liveinternet

Окрім цього на забарвлення яєць впливають і інші фактори:

Порода курей. Є такі представники, які несуть навіть блакитні яйця. Стрес. Якщо курка була схильна до стресу, кількість виробленого протопорфірину IX, тобто речовини, яка забарвлює яйця в коричневий колір зменшується, тому ми отримуємо продукт зі світлим забарвленням. Температура повітря та води. Доведено, що при температурі повітря, вищій за 25 градусів, кури несуть світліші яйця. Подібне відбувається й у випадку, якщо давати пити курям водою, температура якої вища 50 градусів.

Чи впливає колір яєць на їхній смак та користь

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Відтінок шкарлупи зовсім не впливає на смак, запах, колір, якість та користь яєць. На всі ці характеристики впливають лише особливості харчування курей. Це також має вплив і на колір жовтка.

Колір шкарлупи не впливає на смак яєць / Фото Kienthucdinhduong

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Чому коричневі та білі яйця часто мають різну ціну

Досить часто коричневі яйця можуть коштувати дорожче, ніж білі. Насамперед це можуть бути яйця різної категорії, тобто розміру. Якщо яйця одного сорту, причиною різних цін може стати просто маркетинговий хід. Однак ще є версія, згідно з якою коричневі кури здебільшого потребують більшої кількості корму. Тому шляхом збільшення вартості яєць компенсуються витрати на харчування птиці.

Ціна яєць може залежати від багатьох факторів / Фото Sanovogroup