У новому відео Ліззі відправляється в плавання на відомому пароплаві з Леонардо Ді Капріо. Вони чудово проводять разом час: Ліззі – майстерна танцівниця, яка не проти поспостерігати за дельфінами й з задоволенням позує, коли головний герой її малює.
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Ролик, від якого неможливо відірватися, одразу став вірусним у соціальних мережах. Схоже, у Кейт Вінслет з'явилася гідна конкурентка.
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Це не вперше, коли Ліззі з'являється на великому екрані. Ії власники, Тібо Чарроппін – режисер та аніматор, та Олівія Бун – креативна письменниця і редакторка контенту, зробили чимало пародій зі своєю домашньою улюбленицею. Лізі ставала головною героїнею у таких відомих стрічках як:
- "Кримінальне Чтиво";
- "Сам удома";
- "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега";
- "Годзілла проти Конга".
Крім того, автори пародії на своїй сторінці у фейсбуці поділилися процесом створення відео: