Удома стане легше дихати: як зволожити повітря у приміщенні без зволожувача

У спекотну погоду, як і в сезон опалення, рівень вологості повітря у наших домівках падає до небезпечно низьких показників. А це неабияк шкодить нашому здоров'ю. У таких ситуаціях нас рятують різноманітні зволожувачі повітря.

Вибір їх у магазинах – багатющий, на будь-який смак і гаманець. Утім, нормалізувати домашній мікроклімат можна й без дорогих пристроїв. Ідеї 24 розповідають, як змайструвати зволожувач повітря власноруч.

Цікаво знати Від алхіміків до нашого часу: історія горілки та особливості її виготовлення

Чому потрібно зволожувати повітря



Сухе повітря шкідливе для здоров'я / Фото Pixabay

Сухе повітря шкідливе для здоров'я, тому важливо підтримувати вологість в будинку на нормальному рівні тому, що:

У сухому приміщенні пил і частинки, що містять віруси, бактерії й алергени , залишаються у повітрі. В той час, як у вологому – вони просто злипаються один з одним і падають на підлогу.

, залишаються у повітрі. В той час, як у вологому – вони просто злипаються один з одним і падають на підлогу. Слизові оболонки схильні до пересихання у сухому повітрі. Це може порушити захисні бар'єри організму, а, отже, збільшити ймовірність інфекційних захворювань .

. Вологе повітря призводить до порушення оболонок вірусів, і вони втрачають здатність до ураження клітин .

. Сухе повітря також погано впливає на стан шкіри та волосся. Шкіра обличчя та рук лущиться, стає менш пружною. Волосся стає ламким, втрачає блиск та електризується.

Як виміряти вологість повітря в домашніх умовах



Виміряти вологість повітря можна у такий спосіб / Фото Pexels

Наберіть у склянку води та поставте її у холодильник на кілька годин, щоб вода охолонула до 3 – 5 градусів. Після цього витягніть місткість з холодною рідиною та поставте у кімнаті. Визначіть рівень вологості.

Повітря сухе , якщо стінки склянки спочатку запотіли, а через 5 хвилин вже були сухими.

, якщо стінки склянки спочатку запотіли, а через 5 хвилин вже були сухими. У приміщенні середня вологість , якщо поверхня посудини так і залишилася запотілою.

, якщо поверхня посудини так і залишилася запотілою. Вдома високий рівень вологості, якщо після 5 хвилин на поверхні скла утворилися струмочки води.

Рекомендуємо І кондиціонера не треба: 6 простих способів охолодити приміщення в спеку

Як зволожити повітря в кімнаті без зволожувача?

Скористайтесь розприскувачем



Розприскувач повітря допоможе зволожити повітря / Фото Unsplash

Для зволоження повітря вдома скористайтесь розприскувачем, наповненим водою. Чим дрібнішими будуть краплі, тим дієвішим буде зволоження. Для кращого ефекту можна обприскати штори, меблі та стіни, але не перестарайтесь із зайвою водою.

Акваріум з рибками

Чудовий засіб боротьби зі сухістю повітря – відкритий акваріум. Важливо періодично чистити його і стежити за якістю води. Це має велике значення для здоров'я риб і їх господарів.

Кімнатні рослини

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.



Домашні рослини здатні виділяти воду у середовище / Фото Pexels

Підвищити вологість повітря в кімнаті допоможуть кімнатні рослини. Вони не лише насичують атмосферу киснем, але й здатні виділяти воду у навколишнє середовище. Регулярно поливайте, оприскуйте та протирайте від пилу вазони, це сприятиме зволоженню повітря.

Прийміть душ

Ще один простий спосіб, який не вимагає додаткових витрат. Після того, як ви прийняли душ, залиште двері у ванну кімнату відчиненими. Це дозволить парі зі санвузла проникнути в інші приміщення. Для кращого ефекту можете не випускати воду з ванни, а дозволити їй охолонути.

Сушіть одяг у кімнаті



Періодично сушіть мокрий одяг у приміщенні / Фото Pinterest

Якщо у вас на балконі є стійка для сушки одягу, перенесіть її додому. Регулярне розвішування в кімнаті випраної білизни може бути корисним. Цей простий і ефективний спосіб допоможе наситити повітря необхідною вологою. Але пам'ятайте, завжди сушити білизну вдома не варто, надмірна вологість може спровокувати появу цвілі.

До теми Алергія чи цвіль: чому небезпечно сушити одяг у квартирі

Регулярне провітрювання



Регулярне провітрювання врятує від сухого повітря / Фото Wds

Якщо у вашому будинку сухе приміщення, не забувайте його провітрювати. Варто це робити 3 рази на день по 10 хвилин.

Прокип'ятіть воду

А цей метод має два дієвих різновиди. Кип'ятіння води допоможе зволожити сухе повітря. Налийте у каструлю води та доведіть її до кипіння, а тоді поставте у центрі кімнати. Вода буде випаровуватися, поки не охолоне. Або ж ви можете не вимикати вогонь, а залишити воду кипіти. В цьому випадку зволоження буде більш тривалим і ефективним. Додайте у воду кілька крапель ефірної олії та отримайте ще й чудовий ароматизатор для дому. Але залишати такий імпровізований зволожувач без нагляду не можна.

Вологе прибирання



Періодично проводьте вологе прибирання / Фото Pexels

Вологе прибирання також допоможе зволожити повітря та тримати дім у чистоті. Влітку у спекотну погоду можна мити підлогу та протирати поверхні частіше. Це забезпечить додаткове зволоження за допомогою випаровування води.