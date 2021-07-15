Выбор их в магазинах – богатейший, на любой вкус и кошелек. Впрочем, нормализовать домашний микроклимат можно и без дорогих устройств. Идеи 24 рассказывают, как смастерить увлажнитель воздуха своими руками.
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Зачем нужно увлажнять воздух
Сухой воздух вреден для здоровья / Фото Pixabay
Сухой воздух вреден для здоровья, поэтому важно поддерживать влажность в доме на нормальном уровне потому, что:
- В сухом помещении пыль и частицы, содержащие вирусы, бактерии и аллергены, остаются в воздухе. В то время, как во влажном – они просто слипаются друг с другом и падают на пол.
- Слизистые оболочки склонны к пересыханию в сухом воздухе. Это может нарушить защитные барьеры организма, а, следовательно, увеличить вероятность инфекционных заболеваний.
- Влажный воздух приводит к нарушению оболочек вирусов, и они теряют способность к поражению клеток.
- Сухой воздух также плохо влияет на состояние кожи и волос. Кожа лица и рук шелушится, становится менее упругой. Волосы становятся ломкими, теряют блеск и электризуются.
Как измерить влажность воздуха в домашних условиях
Измерить влажность воздуха можно таким образом / Фото Pexels
Наберите в стакан воды и поставьте ее в холодильник на несколько часов, чтобы вода остыла до 3 – 5 градусов. После этого извлеките емкость с холодной жидкостью и поставьте в комнате. Определите уровень влажности.
- Воздух сухой, если стенки стакана сначала запотели, а через 5 минут уже были сухими.
- В помещении средняя влажность, если поверхность емкости так и осталась запотевший.
- Дома высокий уровень влажности, если после 5 минут на поверхности стекла образовались ручейки воды.
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Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя?
Воспользуйтесь распрыскивателем
Разбрызгиватель воздуха поможет увлажнить воздух / Фото Unsplash
Для увлажнения воздуха дома воспользуйтесь разбрызгивателем, наполненным водой. Чем мельче будут капли, тем действеннее будет увлажнения. Для лучшего эффекта можно опрыскать шторы, мебель и стены, но не переусердствуйте с лишней водой.
Аквариум с рыбками
Замечательное средство борьбы с сухостью воздуха – открытый аквариум. Важно периодически чистить его и следить за качеством воды. Это имеет большое значение для здоровья рыб и их хозяев.
Комнатные растения
Растения способны выделять воду в среду / Фото Pexels
Повысить влажность воздуха в комнате помогут комнатные растения. Они не только насыщают атмосферу кислородом, но и способны выделять воду в окружающую среду. Регулярно поливайте, опрыскивайте и протирайте от пыли вазоны, это будет способствовать увлажнению воздуха.
Примите душ
Еще один простой способ, который не требует дополнительных затрат. После того, как вы приняли душ, оставьте дверь в ванную комнату открытой. Это позволит паре со санузла проникнуть в другие помещения. Для лучшего эффекта можно не выпускать воду из ванны, а позволить ей остыть.
Сушите одежду в комнате
Периодически сушите мокрую одежду в помещении / Фото Pinterest
Если у вас на балконе есть стойка для сушки одежды, перенесите ее домой. Регулярное развешивание в комнате выстиранного белья может быть полезным. Этот простой и эффективный способ поможет насытить воздух необходимой влагой. Но помните, всегда сушить белье дома не стоит, избыточная влажность может спровоцировать появление плесени.
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Регулярное проветривание
Регулярное проветривание спасет от сухого воздуха / Фото Wds
Если в вашем доме сухое помещение, не забывайте его проветривать. Стоит это делать 3 раза в день по 10 минут.
Прокипятите воду
А этот метод имеет две действенные разновидности. Кипячение воды поможет увлажнить сухой воздух. Налейте в кастрюлю воды и доведите ее до кипения, а потом поставьте в центре комнаты. Вода будет испаряться, пока не остынет. Или же вы можете не выключать огонь, а оставить воду кипеть. В этом случае увлажнения будет более длительным и эффективным. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла и получите еще и прекрасный ароматизатор для дома. Но оставлять такой импровизированный увлажнитель без присмотра нельзя.
Влажная уборка
Периодически проводите влажную уборку / Фото Pexels
Влажная уборка также поможет увлажнить воздух и держать дом в чистоте. Летом в жаркую погоду можно мыть пол и протирать поверхности чаще. Это обеспечит дополнительное увлажнение с помощью испарения воды.