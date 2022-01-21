Як зробити мильні бульбашки в домашніх умовах: покрокова інструкція

Розчин для бульбашок дуже простий у приготуванні. Ваші діти можуть добре розважитися незалежно від пори року, коли видуватимуть бульбашки.

Розповідаємо докладні інструкції, як зробити розчин для бульбашок, який справді працює. Для приготування вам знадобиться лише 3 інгредієнти.

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Як зробити бульбашковий розчин вдома

Налийте в ємність 6 склянок води. До неї додайте 1 склянку мила для миття посуду. Все повільно перемішуйте, поки рідина не стане однорідною.

. Намагайтеся не утворювати бульбашки або піну під час перемішування.

Додайте в ємність 1 столову ложку гліцерину або 1/4 склянки кукурудзяного сиропу. Перемішайте розчин та накрийте ємність кришкою і залиште на ніч.



Закрийте розчин та залиште на ніч / Фото 5-Minute Crafts

Занурте соломинку в суміш, повільно витягніть її і почекайте кілька секунд. Тепер можна видувати бульбашки.

Ви також можете використовувати пляшку з водою. Просто виріжте невеликий отвір на дні пляшки, занурте горловину в розчин бульбашок і подуйте через отвір, який щойно вирізали. Готово!



Бульбашки можна видувати через соломинку або отвір у пляшці / Фото 5-Minute Crafts