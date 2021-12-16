Як зробити гарний різдвяний вінок своїми руками: покроковий майстер-клас

Створіть прекрасний зимовий вінок для свого дому за допомогою спеціального майстер-класу. Для виготовлення прикрали вам знадобиться лише кілька матеріалів.

Різдвяні вінки в Україні стають все більш популярними, адже вони є справжньою окрасою оселі. Вінки до того ж можна робити всією сім'єю, адже це – гарне часопроведення.

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Як створити різдвяний вінок власноруч

Вам знадобиться:

каркас дротяного вінка;

ножиці;

стрічка середньої товщини;

мох;

листя і сосна (автор використовував евкаліпт);

прикраси (головки маку, соснові шишки; палички кориці, скибки апельсина чи лайма та іграшки на ваш смак).

Виготовляємо різдвяний вінок / Фото gathered

Крок 1

Хочете знати, як зробити різдвяний вінок? Для початку прикріпіть один кінець дроту котушки до основи.

Крок 2

Закріпіть пучки зібраного моху на кільці, обмотавши навколо зелені дріт котушки. Автор закликає використовувати мох, оскільки він надає глибину вінку – він також забезпечить вологою листя, яке ви додасте пізніше.

Крок 3

Продовжуйте додавати пучки моху, поки вся рамка не буде покрита рівномірно. Тримайте дріт котушки прикріпленим до вінка. Зберіть невеликі пучки змішаного листя та сосни.

Крок 4

Покладіть пучок листя на вінок і міцно закріпіть його за допомогою дроту. Додайте ще пучки в тому ж напрямку, перекриваючи попередній.

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Крок 5

Продовжуйте додавати пучки листя, поки рамка не буде рівномірно покрита. Відріжте дріт котушки, залишивши достатньо для фіксації ззаду, скрутивши її навколо себе.

Крок 6

Прикріпіть стрічку, обкрутивши її навколо свого вінка під листям. Не обрізайте її, а навпаки залишіть довгою, щоб прикріпити вінок згодом до дверей. Бажано підняти вінок і подивитися на форму, перш ніж вирішити, куди прикріпити стрічку.

Крок 7

Відріжте довгі смужки дроту, щоб зробити "ніжки" для ваших прикрас. Це потрібно для того, аби прикріпити прикраси до вінка.

Для цього зігніть дріт навпіл і прикріпіть кількома поворотами навколо відповідної точки на вінку.

Крок 8

Прикріпіть прикраси через довільні інтервали навколо вінка, прикріпивши "ніжки" дроту на задній частині вінка за допомогою кількох поворотів.

Використовуйте стрічку, щоб повісити свій вінок на двері або відповідне місце і насолоджуйтеся своїм різдвяним вінком!