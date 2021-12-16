Рождественские венки в Украине становятся все более популярными, ведь они являются настоящим украшением дома. Венки к тому же можно делать всей семьей, ведь это хорошее времяпровождение.

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Как создать рождественский венок своими руками

Вам понадобится:

каркас проволочного венка;

ножницы;

лента средней толщины;

мох;

листья и сосна (автор использовал эвкалипт);

украшения (головки мака, сосновые шишки; палочки корицы, ломтики апельсина или лайма и игрушки по вашему вкусу).

Изготавливаем рождественский венок / Фото gathered

Шаг 1

Хотите знать, как сделать рождественский венок? Для начала прикрепите один конец проволоки катушки к основанию.

Шаг 2

Закрепите пучки собранного мха на кольце, обмотав вокруг зеленую проволоку катушки. Автор призывает использовать мох, поскольку он придает глубину венку – он также обеспечит влагой листья, которые вы добавите позже.

Шаг 3

Продолжайте добавлять пучки мха, пока вся рамка не будет покрыта равномерно. Держите проволоку катушки прикрепленной к венку. Соберите небольшие пучки смешанных листьев и сосны.

Шаг 4

Положите пучок листьев на венок и крепко закрепите его с помощью проволоки. Добавьте еще пучки в том же направлении, перекрывая предыдущий.

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Шаг 5

Продолжайте добавлять пучки листьев, пока рамка не будет равномерно покрыта. Отрежьте проволоку катушки, оставив достаточно для фиксации сзади, свернув ее вокруг себя.

Шаг 6

Прикрепите ленту, обмотав ее вокруг своего венка под листьями. Не обрезайте ее, а наоборот оставьте длинной, чтобы прикрепить венок к двери. Желательно приподнять венок и посмотреть на форму, прежде чем решить, куда прикрепить ленту.

Шаг 7

Отрежьте длинные полоски проволоки, чтобы сделать "ножки" для ваших украшений. Это нужно для того, чтобы прикрепить украшения к венку.

Для этого согните проволоку пополам и прикрепите несколькими поворотами вокруг соответствующей точки на венке.

Шаг 8

Прикрепите украшения через произвольные интервалы вокруг венка, прикрепив "ножки" проволоки на задней части венка с помощью нескольких поворотов.