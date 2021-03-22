Як змінити життя на краще: 7 дієвих порад

Життя дивне та прекрасне у всіх своїх проявах, зі злетами та падіннями, печалями й радощами, плюсами та мінусами … Просто тому, що воно є. Але якщо на шляху все більше спусків і падінь, депресія та апатія заважають бути щасливими, значить, настав час змінити своє життя в кращий бік. І потрібно зробити це, навіть якщо зовсім не хочеться змін.

Будь-яка людина прагне змінити своє життя на краще. Проте одні роблять це, інші лишень планують. Годі чекати! Почніть прямо зараз, користуючись нашими порадами.

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Правильно харчуйтеся

Здорові продукти – це все те, що виросло на землі або бігало по землі. М'ясо, яйця, молочні продукти, фрукти, овочі, горіхи, ягоди, каші, натуральні соки – все це джерела корисних речовин, які нашому організму потрібні не менше, ніж повітря.



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Ведіть активний спосіб життя

Робіть зарядку, бігайте, ходіть в тренажерний зал, займайтеся яким-небудь видом спорту, частіше бувайте на свіжому повітрі, загартовуйте організм.



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Розвивайтеся духовно

Духовний розвиток дає людині можливість глибше зрозуміти природу і закони світу, в якому ми існуємо, і вчить жити в гармонії з оточуючими та з самим собою. Людина може бути здоровою, сильною і багатою, але водночас – нещасною, бо не змогла знайти місця у цьому світі.



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Не витрачайте кошти на непотрібні речі

Ніколи не купуйте речі, лише для того, щоб здаватися гарнішими та багатшими. Також перестаньте купувати непотрібні або "статусні" речі та почніть вести контроль своїх фінансів.



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Займайтеся тим, що вам подобається

Витрачати чверть дня на сон і ще половину – на нецікаву роботу – це вкрай нерозумна трата часу. Якщо ж у вас такий режим життя протягом кількох років, то це загрожує тим, що більша частина життя пройде повз вас даремно і ви просто нічого не здобудете.



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Будуйте плани на майбутнє

Життя – не корабель, це більш складна штука, і його "неоціненність" зазвичай протікає непомітно, але при цьому супроводжується рядом симптомів. Проблеми зі здоров'ям, з грошима, з роботою, у відносинах з іншими людьми – це все наслідки того, що ми пливемо за течією і не будуємо жодних планів на життя. Зате ми дуже любимо мріяти про краще життя.



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Вчіться чомусь новому

Отримання нових знань і вивчення чужого досвіду – ключ, який відкриє перед вами безліч дверей і покаже шлях до розв'язання найрізноманітніших проблем.



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