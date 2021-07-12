Як вберегти одяг від невдалого прання: помилки, яких не варто припускатись

Одяг, постільна білизна та інші предмети побуту, якими ми користуємось щодня, потребують догляду. Для того, щоб продовжити життя всім цим речам, потрібно вміти правильно їх прати.

Всі ми колись припускались помилок під час прання і отримували в результаті зіпсовані речі. Ідеї 24 діляться порадами, які допоможуть вберегти одяг та білизну.

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Помилки, які допоможуть вберегти одяг від невдалого прання

Неправильне сусідство

Важливо правильно сортувати речі перед тим, як закидати їх у пральну машинку. У цьому випадку важливий не лише колір, але й тип тканини. Наприклад, ніколи не періть рушники разом із синтетичними речами.

Замки



Усі замочки обов'язково засувайте / Фото Pinterest

Замки потрібно обов'язково засувати перед пранням, адже їхні зубчики можуть пошкодити інші речі. В той час, як ґудзики краще залишити розстебнутими, бо вони можуть відірватися, а нитки – пошкодитись.

Жорстке видалення плям

Важливо вміти правильно виводити плями. Грубе тертя щіткою чи руками може пошкодити тканину. У нас є безпечніший спосіб: промокайте клаптиком білої тканини забруднену ділянку після нанесення мийного засобу.

Забагато порошку

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Не перестарайтесь із порошком / Фото Pinterest

Надлишок порошку зумовлює утворення великої кількості піни, яка може затримувати бруд у важкодоступних місцях, наприклад, під коміром.

Прання купальників у машинці

Купальники, плавки, інший інвентар для плавання чи одяг з еластану та спандексу не рекомендуємо кидати у машинку. Ці тканини потребують прохолодної води та ручного прання.

Подушки та ковдри



Як правильно прати подушки та ковдри / Фото Pinterest

Якщо ви вирішили попрати подушки чи ковдри з пір'я у машинці, краще сполоснути їх двічі. Наповнення може затримувати піну, і мийний засіб залишиться всередині.

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Кондиціонер для рушників



Не додавайте кондиціонер під час прання рушників / Фото Unsplash

Пом'якшувач для тканин краще не додавати у машинку з рушниками, адже він знижує абсорбційну здатність тканини.

Використання дорогих засобів

Використання дорогих засобів для прання часто є марним витрачання грошей. У більшості з них є бюджетні замінники: кухонна сіль поверне речам яскравий колір, крейда допоможе вивести жирні плями, господарське мило відбілює і видаляє забруднення. А лимонний сік можна використовувати замість кондиціонера для ароматизації і пом'якшення білизни.

Забагато речей



Не перенавантажуйте машинку речами / Фото Pinterest

Не варто напихати в барабан багато одягу. Це може пошкодити речі та пральну машинку.