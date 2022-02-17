Як заставити сідниці рости: 2 секрети від фітнес-тренера

Красиві підтягнуті сідниці – це не виграні у лотерею хороші гени, а важка робота над своїм тілом. Тільки завдяки регулярним та якісним тренуванням можна добитися бажаного результату.

Якщо, звісно, не упускати з уваги кілька важливих факторів. Про них ми сьогодні й поговоримо.

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Буває, з усіх сил упродовж тривалого часу прокачуєте ноги й сідниці, а результат не тішить. Тому й варто не забувати про деякі моменти, які неабияк можуть покращити ефективність ваших занять. Порадами поділився тренер Кирило Торос.

Що важливо у роботі над пружними сідницями

Не забувайте проводити розминку перед основними вправами. Під час неї добряче потягніть м'язи сідниць . Це зробить їх еластичнішими, і вони легко включаться у роботу.

Під час неї . Це зробить їх еластичнішими, і вони легко включаться у роботу. Виконайте одну вправу з мінімальним навантаженням для розігріву (підійдуть звичайні махи ногами з фітнес-гумкою). Це налиє м'язи кров'ю, що допоможе вам краще відчувати їх під час робочого навантаження.

Після цього уже можна переходити до основного комплексу вправ.

3 умови для кращого результату

Пам'ятайте про профіцит калорій – це відіграє значну роль для росту м'язів.

Давайте м'язам час для відновлення.

Грамотно складіть план занять – не тренуйте сідниці частіше, ніж 2 рази на тиждень.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Не відчуваєш роботу сідниці під час тренувань?

Виконай розминку

Потягни м'язи

Зроби вправу для розігріву

Переходь до робочих підходів

Пам'ятай також про профіцит калорій для росту, про відновлення і грамотно складений тренувальний план.