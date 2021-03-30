Як уперше стати на лижі: 3 важливі рекомендації початківцям

Маєте трохи вільного часу й шалене бажання освоїти щось нове? Тоді чом би вам не навчитися кататися на лижах? І наступного зимового сезону ви будете вже не спостерігачем, а володарем гірськолижних трас!

Опановувати цей захопливий вид спорту радимо під керівництвом друзів, які давно й упевнено стоять на лижах, або ще краще – з інструктором. А поки ось вам кілька порад, як підготуватися до першого уроку.

Читайте також: Справжні чоловічі хобі: 17 прикладів

Як обрати взуття, лижі та палиці для катання

Усім початківців краще брати лижі, які на 20 сантиметрів нижчі від росту майбутнього лижника. Для першого разу краще брати ширші лижі, адже ними дещо легше керувати. Зауважте, що більше важить лижник, тим більш жорсткими мають бути лижі.

До вибору спорядження потрібно поставитися серйозно та відповідально / Фото Avito

Для катання на лижах знадобиться спеціальне взуття – бути. Їх потрібно взути й деякий час просто в них побути, щоб звикнути. Для новачків краще брати більш м'які черевики.

Щоб обрати палиці, варто зігнути руки в ліктях і взяти в руки палиці, які повинні торкатися підлоги.

Під час вибору спорядження не варто забувати про шолом. Обов'язково приміряйте його без головного убору. Шолом не повинен тиснути чи бути завеликим.

Цікаво: Ці 16 речей ви просто зобов'язані взяти із собою в подорож

Де взяти одяг та спорядження на гірськолижному курорті

Багато початківців думають, що відповідний одяг та спорядження потрібно купувати. Для того, щоб вперше стати на лижі, радимо спорядження та одяг орендувати. Це можна зробити у відповідних пунктах з можливістю оренди усіх необхідних речей на території гірськолижного курорту. Окрім цього, лижі, палиці, відповідний одяг та взуття можна орендувати у вашому місті, а потім взяти все з собою в поїздку. Це допоможе зекономити час на відпочинку на курорті.

Одяг та спорядження можна орендувати у спеціальних місцях на території гірськолижного курорту / Фото Skyta

Який одяг потрібен для катання на лижах

Спочатку вам знадобиться термобілизна та флісова кофта. Поверх цих речей потрібно одягати спеціальний лижний костюм, який в ідеалі має бути мембранним. Зауважте, більш практичним є саме костюм, а не комбінезон. Але ви можете обирати той варіант, який вам більше до вподоби.

Окрім цього, вам знадобиться маска-окуляри. Маска повинна щільно прилягати до обличчя. Оптимально обирати окуляри з помаранчевими лінзами, адже вони підходять і для сонячної, і для похмурої погоди.

Маска повинна щільно прилягати до обличчя / Фото Sport-marafon