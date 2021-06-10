Як позбутися плям іржі на одязі: 4 перевірених народних способи

Плями від іржі на одязі дуже складно вивести. Для цього доводиться купувати різноманітні дорогі засоби, які в результаті не дають очікуваного результату.

Ми пропонуємо вам 4 перевірені народні засоби, завдяки яким ви з легкістю зможете вивести плями від іржі на будь-якому одязі. Результат вас приголомшить.

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Мийний засіб

Якщо на ваших речах є невеликі плями від іржі, найпростіший спосіб їх вивести – використати якісний мийний засіб. Для цього відправляємо декілька крапельку у склянку з теплою одою. Ретельно все перемішуємо і наносимо на забруднене місце. Приблизно через 5 хвилин ополіскуємо річ і перемо у машинці.

Зауважте, для білих речей варто використовувати прозорий або білий мийний засіб.

Для виведення плям від іржі можна використовувати мийний засіб / Фото Protkan

Сода та лимон

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Для приготування цього засобу знадобиться один лимон, з якого потрібно видавити сік. Потім в рідину додати одну столову ложку соди й все ретельно перемішати. Отриману суміш потрібно нанести на пляму і залишити на дві години в сонячному місці. Через зазначений час річ ополіскуємо у воді й відправляємо пратися.

Харчова сода та лимон допоможуть у виведенні плям від іржі / Фото Ogorod

Сіль та лимон

Для виведення плями можна використати сіль та лимон. Спочатку потрібно посипати пляму сіллю, а потім полити соком з лимона. Залишаємо все на декілька хвилин, а потім чистимо щіткою до виведення плям. Після цього ополіскуємо і за бажанням перемо.

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Оцет

Для виведення плями від іржі можна використати звичайний білий оцет. Для цього на пляму потрібно налити оцту і залишити на 15 хвилин. Через зазначений час пляму потрібно потерти руками або щіткою з м'якою щетиною.

Якщо іржа не відстала, варто повторити процес, посипавши додатково пляму сіллю. Після цього річ потрібно випрати у пральній машинці на звичайному режимі.

Оцет – універсальний засіб для виведення плям / Фото Slk