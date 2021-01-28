Як вирішити, який подарунок ви хочете отримати на день народження

Дуже часто у нас запитують, що ми хочемо отримати у подарунок на день народження. Здебільшого ми ніяковіємо, адже соромимося сказати прямо, про який подарунок мріємо або й самі не знаємо, що хочемо отримати.
Джерело: 24 канал
Якщо ви були в подібних ситуаціях, то ми допоможемо вам з легкістю визначитися, який саме подарунок ви хотіли б отримати на день народження чи навіть на будь-яке інше свято.
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Якщо ви вирішили серйозно підійти до вибору подарунка собі, радимо всі ідеї записувати. Насамперед подумайте про свої хобі. Проаналізуйте, що ви любите робити найбільше, що приносить вам задоволення і як ви любите відпочивати. Наприклад:
Фото amazon
Досить часто в соцмережах ми помічаємо різні цікаві та нестандартні речі. Іноді ми робимо скріншот і просто забуваємо про це. Спробуйте пригадати, які незвичні полички, вази, аксесуари чи, можливо, білизну ви бачили. Це може стати ідеальним подарунком на ваш день народження чи інше свято.
Фото mila-butz
Кожному з нас потрібні певні речі. Якщо ви довго не можете визначитися з подарунком, подумайте, чого ви справді потребуєте. Наприклад:
Фото kidstaff
Якщо ви вже відкинули багато ідей, адже у вас все є, спробуйте подивитися різні варіанти сюрпризів в інтернеті або в спеціальних каталогах. Рано чи пізно ви натрапите на цікаву та нестандартну річ, яка вам точно "припаде до душі".
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Бувають ситуації, коли ми не потребуємо якихось практичних чи корисних речей. Іноді нам хочеться уваги та спільного проведення часу. У такому випадку можна попросити сертифікат на спільні косметичні процедури, квитки в кіно чи театр, сертифікат на екстремальне проведення часу тощо.
Фото pokupon