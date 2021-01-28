Як вирішити, який подарунок ви хочете отримати на день народження

Дуже часто у нас запитують, що ми хочемо отримати у подарунок на день народження. Здебільшого ми ніяковіємо, адже соромимося сказати прямо, про який подарунок мріємо або й самі не знаємо, що хочемо отримати.

Джерело: 24 канал

Якщо ви були в подібних ситуаціях, то ми допоможемо вам з легкістю визначитися, який саме подарунок ви хотіли б отримати на день народження чи навіть на будь-яке інше свято.

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Подумайте про своє хобі

Якщо ви вирішили серйозно підійти до вибору подарунка собі, радимо всі ідеї записувати. Насамперед подумайте про свої хобі. Проаналізуйте, що ви любите робити найбільше, що приносить вам задоволення і як ви любите відпочивати. Наприклад:

якщо ви любите малювати, можливо, вам знадобляться фарби, мольберт, пензлики тощо;

якщо ви часто вболіваєте за певними спортивними командами, можливо, оберіть квитки на якісь матчі тощо;

у випадках, якщо ви фанатієте від певних музичних виконавців, можна подумати про квиток на концерт;

якщо ви любите туризм, то вам точно знадобиться відповідне туристичне спорядження.

Фото amazon

Щось цікаве

Досить часто в соцмережах ми помічаємо різні цікаві та нестандартні речі. Іноді ми робимо скріншот і просто забуваємо про це. Спробуйте пригадати, які незвичні полички, вази, аксесуари чи, можливо, білизну ви бачили. Це може стати ідеальним подарунком на ваш день народження чи інше свято.

Фото mila-butz

Корисні подарунки

Кожному з нас потрібні певні речі. Якщо ви довго не можете визначитися з подарунком, подумайте, чого ви справді потребуєте. Наприклад:

якщо ви любите готувати, можливо вам знадобиться набір каструль, посуд, побутова техніка тощо;

можливо, вам потрібні зимові чи осінні аксесуари (рукавички, шарф, парасолька тощо);

універсальним варіантом є сертифікат на покупки в певних магазинах або на певні косметичні чи інші послуги.

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Ідеї подарунків

Якщо ви вже відкинули багато ідей, адже у вас все є, спробуйте подивитися різні варіанти сюрпризів в інтернеті або в спеціальних каталогах. Рано чи пізно ви натрапите на цікаву та нестандартну річ, яка вам точно "припаде до душі".

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Нематеріальні подарунки

Бувають ситуації, коли ми не потребуємо якихось практичних чи корисних речей. Іноді нам хочеться уваги та спільного проведення часу. У такому випадку можна попросити сертифікат на спільні косметичні процедури, квитки в кіно чи театр, сертифікат на екстремальне проведення часу тощо.

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