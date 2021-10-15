Як виправити надмірний прогин в попереку: тренер показав на відео кілька домашніх вправ
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Біль в спині – один з найдокучливіших. Серед причин може бути й надмірний прогин в попереку. Читайте далі, як з цим боротися у домашніх умовах.
Виразний прогин у попереку, який так хочуть мати усі фітоняшки (адже тоді ж й сідниці стають помітнішими), може бути шкідливий для здоров'я. Фітнес-тренер Кирило Торос показав кілька домашніх вправ, які допоможуть виправити гіперлордоз.
І ще Кількість повторень vs велика вага: який сценарій тренувань обрати, аби досягти метиГіперлордоз поперекового відділу – це неправильне положення хребта, при якому поперековий вигин стає занадто глибоким. При такому положенні живіт випирає вперед, а таз йде назад. Крім цього, постійний біль у спині.
У нас є сідничний м'яз і біцепс стегна. Ці м'язи стають коротшими і тягнуть за собою хребет, що свою чергу призводить до надмірного прогину. Як говорить спортсмен, усі біди через сидячу роботу.
А для вирішення цієї проблеми потрібно ці м'язи гарненько опрацювати і зробити їм умовний масаж, щоб вони не тягнули хребет за собою. Зробити це можна за допомогою ролика для МФР. Якщо у вас немає такого ролика, то можна почати з тенісного м'ячика.
Гортайте карусель та повторяйте вправи за тренером:Важливо! Перед виконанням вправ проконсультуйтеся у лікаря!
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Текст публікації Кирила Тороса:
Боремося з прогином у попереку
Багато хто просив показати якісь вправи від гіперлордозу, ось кілька простих варіантів. Нагадаю вам, гіперлордоз це сильний прогин в поперековому відділі, від цього і приставка гіпер.
У нас є сідничний м'яз і біцепс стегна, отож через сидячу роботи ці м'язи коротшають і тягнуть за собою хребет, що свою чергу призводить до гіперлордоза. А якщо є сильний прогин, то і живіт не буде плоским і буде зрадницьки випирати.
Так ось, для вирішення проблеми потрібно ці м'язи гарненько опрацювати і зробити їм умовний масаж, щоб вони не тягнули хребет за собою і в цьому нам допоможуть наступні вправи. За допомогою ролика для МФР ми опрацюємо всі необхідні м'язи. Якщо у вас немає такого ролика, то можна почати з тенісного м'ячика.