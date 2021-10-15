Как исправить чрезмерный прогиб в пояснице: тренер показал на видео несколько упражнений

Боль в спине – одна из самых надоедливых. Среди причин может быть и чрезмерный прогиб в пояснице. Читайте дальше, как с этим бороться в домашних условиях.

Выразительный прогиб в пояснице, который так хотят иметь все фитоняшки (ведь тогда же и ягодицы становятся более заметными), может быть вреден для здоровья. Фитнесс-тренер Кирилл Торос показал несколько домашних упражнений, которые помогут исправить гиперлордоз.

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– это неправильное положение позвоночника, при котором поясничный изгиб становится слишком глубоким. При таком положении живот выпирает вперед, а таз уходит назад. Кроме этого, постоянная боль в спине.

У нас есть ягодичная мышца и бицепс бедра. Эти мышцы становятся короче и тянут за собой хребет, что приводит к чрезмерному прогибу. Как говорит спортсмен, все беды из-за сидячей работы.

А для решения этой проблемы нужно эти мышцы хорошенько обработать и сделать им условный массаж, чтобы они не тянули позвоночник за собой. Сделать это можно с помощью ролика для МФР. Если у вас нет такого ролика, то можно начать с теннисного мячика.

Листайте карусель и повторяйте упражнения за тренером:

Перед выполнением упражнений проконсультируйтесь у врача!

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Боремся с прогибом в пояснице

Многие просили показать какие-то упражнения от гиперлордоза, вот несколько простых вариантов. Напомню вам, гиперлордоз это сильный прогиб в поясничном отделе, от этого и приставка гипер.

У нас есть ягодичная мышца и бицепс бедра, поэтому из-за сидячей работы эти мышцы укорачиваются и тянут за собой хребет, что приводит к гиперлордоза. А если есть сильный прогиб, то и живот не будет плоским и будет предательски выпирать.

Так вот, для решения проблемы нужно эти мышцы хорошенько обработать и сделать им условный массаж, чтобы они не тянули позвоночник за собой и в этом нам помогут следующие упражнения. С помощью ролика для МФР мы обработаем все необходимые мышцы. Если у вас нет такого ролика, то можно начать с теннисного мячика.