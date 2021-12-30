Як відрізнити солодкі мандарини від кислих у супермаркеті: перевіряємо на свіжість

На полицях магазинів можна зустріти різноманітні мандарини — великі і маленькі, світло- або насичено-помаранчеві. Але як знайти ті, які будуть соковитими та солодкими на смак?

Мандарини не є різновидом апельсинів. Разом з апельсином і лимоном, мандарини є представниками роду цитрусових. Існує кілька особливостей, які відрізняють солодкі мандарини від кислих. Першочергово їх слід перевіряти на свіжість.

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Як правильно обрати мандарини

По-перше, не всі мандарини однакові. На ринку також можна знайти близьких "родичів" мандарина, серед яких – клементини, сацума і танжело. Якщо вам подобається більш насичений і злегка кислий смак, то вибирайте мандарини.

То як купити мандарини і не помилитися? Знайшовши фрукт на полиці, одразу перевіряйте його на свіжість. Яскравим показником тут є вага. Чим більше часу минуло відтоді, як мандарин був зірваний з дерева, тим більше соку, і, отже, ваги — він втратив.

Використовуйте шкірку, щоб провести ще один тест на свіжість. Вона повинна бути твердою і чиститися не надто легко. Роздута шкірка мандарина свідчить про те, що він лежить на прилавку вже досить довго.



Обираємо солодкі та свіжі мандарини / Фото Unsplash

Коли у мандарина є стебло і листя, то це також може допомогти. Соковите, зелене та еластичне листя є ознакою особливо свіжих та солодких плодів. Але листя дуже швидко в’януть. Якщо вони кришаться між вашими пальцями, то це не остаточна ознака того, що вони кислі й несвіжі.