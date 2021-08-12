Як утримати вагу: 5 пунктів, які дозволять назавжди зберегти форму

Отримати результат від роботи над собою – заповітна мета багатьох людей. Однак важливо втримати вагу на довгі роки.

Іноді це нелегко зробити, але все ж можливо. Як зберегти свій результат після схуднення – розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Насправді робота над собою та своїм тілом – це справа, яка в більшості випадків вимагає усвідомленості, психоемоційної рівноваги та власної відповідальності за всі дії в цьому напрямку. І ось заповітна ціль щодо ваги досягнута,

– зазначили дієтологи.

Як зберегти результат

Отримання енергії = витрати

Перше правило – фізична активність. Вона має стати обов'язковою складовою вашого життя. За словами фахівців, при розвиненій м'язовій тканині процес жироспалювання відбувається ефективніше. Навантаження вибирайте на свій смак – ходьба, біг, плавання, велоспорт та ін.

Навчіться культурі вживання їжі

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Насолоджуйтеся смаком, ароматом та консистенцією. Пережовуйте кожен шматок повільно, щоб мозок відчув, що ви їсте. Харчуватися потрібно збалансовано, повноцінно та різноманітно, однак не забувайте про певну систему.

Харчуйтеся правильно та забудьте про під'їдання протягом дня / Фото Pixabay

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Напої

Не забувайте, що кава, чай та інші напої – це теж їжа. Обирайте звичайну воду.

Заборони

Якщо вам хочеться улюбленої страви – дозвольте собі це, навіть якщо вона не дуже здорова. Головне – не заїдайте стрес.

Вечірній час

Звільняйте вечір для себе – готуйтеся до сну, відновлюйтеся та відпочивайте. Для цього не переїдайте, щоб почуватися легко.

І останнє. Не орієнтуйтеся на "схуднути до літа", "до весни", "до весілля" і тому подібне. Тримайте своє здоров'я вже зараз та у своїх руках,

– наголосили дієтологи.

Правильні звички дозволять завжди бути у прекрасній формі / Фото Pixabay