Як уникнути невдалих подарунків на 8 Березня: три дієві поради

Напередодні 8 Березня усі жінки перебувають в очікуванні, адже хочуть отримати гідний подарунок від свого чоловіка, тата, друга чи колеги. Для того, щоб уникнути недоречних подарунків, які вам не сподобаються, можна зробити так, щоб свято вдалося і вам вручили той сюрприз, про який ви мріяли.

Для цього варто скористатися хоча б однією порадою із тих, які ми вам запропонуємо. Завдяки цьому ви зможете уникнути незручних ситуацій, які можуть виникнути під час вручення недоречного подарунка.

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Список побажань

У кожної людини є мрії та бажання. Спробуйте їх максимально візуалізувати, написавши на папері. Так ви отримаєте приблизний список того, що ви по-справжньому хочете. Після цього трішки подумайте, проаналізуйте і доповніть список більш практичними речами, які тривалий час збираєтеся купити, але так цього і не зробили.

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Складений список можна показати рідним випадково або спеціально. Або ж вибрати ті подарунки, які найбільше сподобалися і натякнути рідним про те, що саме їх ви хочете отримати.

Наприклад, можете сказати:

"У мого улюбленого музичного виконавця вийшов новий хіт. Це неймовірна пісня. Як би я хотіла побувати на концерті…";

"Я досі обожнюю сорочку, яку ти мені подарував. Вона ідеально виглядає і досі. Уявляю, як класно її доповнив би корсет…";

"Сьогодні з подругою прогулювалися в торговому центрі й випадково натрапили на знижки в магазині з ювелірними прикрасами. Там такий великий асортимент, але ті сережки з сапфіром мені одразу "запали в душу".

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Приклади класних подарунків

Очікуючи подарунок від певної людини, ви в будь-який момент можете запитати в неї про те, які подарунки вона отримувала, що хотіла б отримати, а що засмутило б. Імовірно, відбудеться віддзеркалення поведінки й у вас також запитають про бажані сюрпризи.

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Кажіть прямо

Якщо у вашому оточенні тямущі люди й ви не хочете зберігати подарунки, які лише припадатимуть пилом, кажіть близьким напряму, що саме хочете отримати. Не соромтеся розповідати про свої бажання і не завуальовуйте вислови про ідеальний подарунок. Радимо казати не лише про подарунки, які хочете отримати, а й про те, які подарунки будуть небажані.

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