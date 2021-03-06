В канун 8 Марта все женщины находятся в ожидании, ведь хотят получить достойный подарок от своего мужа, отца, друга или коллеги. Для того чтобы избежать неуместных подарков, которые вам не понравятся, можно сделать так, чтобы праздник удался и вам вручили тот сюрприз, о котором вы мечтали.

Для этого стоит воспользоваться хотя бы одним советом из тех, которые мы вам предложим. Благодаря этому вы сможете избежать неловких ситуаций, которые могут возникнуть во время вручения неуместного подарка.

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Список пожеланий

У каждого человека есть мечты и желания. Попробуйте их максимально визуализировать, написав на бумаге. Так вы получите примерный список того, что вы по-настоящему хотите. После этого немного подумайте, проанализируйте и дополните список более практичными вещами, которые длительное время собираетесь купить, но так этого и не сделали.

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Составленный список можно показать родным случайно или специально. Или же выбрать те подарки, которые больше всего понравились и намекнуть родным о том, что именно их вы хотите получить

Например, можете сказать:

"У моего любимого музыкального исполнителя вышел новый хит. Это невероятная песня. Как бы я хотела побывать на концерте...";

"Я до сих пор обожаю рубашку, которую ты мне подарил. Она идеально смотрится до сих пор. Представляю, как классно ее дополнил бы корсет…";

"Сегодня с подругой прогуливались в торговом центре и случайно наткнулись на скидки в магазине с ювелирными украшениями. Там такой большой ассортимент, но те серьги с сапфиром мне сразу "запали в душу".

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Примеры классных подарков

Ожидая подарок от определенного человека, вы в любой момент можете спросить у нее о том, какие подарки он получал, что хотел бы получить, а что огорчило бы его. Вероятно, произойдет отражение поведения и у вас также спросят о желаемых сюрпризах.

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Говорите прямо

Если в вашем окружении мудрые люди и вы не хотите сохранять подарки, которые только пылятся, говорите близким прямо, что именно хотите получить. Не стесняйтесь рассказывать о своих желаниях и не завуалировывайте высказывания об идеальном подарке. Советуем говорить не только о подарках, которые хотите получить, но и о том, какие подарки будут нежелательны.

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