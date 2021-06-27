Як створити затишну відпочинкову зону у своєму дворі: ідеї у фото

У спекотні дні завжди хочеться проводити більше часу на природі. Щоб ваші вихідні на подвір'ї були затишними, ми зібрали поради, як облаштувати простір для відпочинку.

Створити затишний та водночас стильний куточок на подвір'ї можна і без допомоги дизайнерів. Ідеї 24 підібрали приклади того, як це зробити.

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Мангал

Облаштуйте місце для запікання шашликів. Уже готовий мангал для обсмажування м'яса та овочів можна придбати у спеціалізованих магазинах або ж самостійно змайструвати його. Ви також можете виділити додаткове місце для приготування їжі, щоб цей процес був зручним та приємним.



Можете змайструвати таку піч / Фото Pinterest

Лежак

Якщо ви полюбляєте ніжитися на сонці – поставте у дворі кілька лежаків. Тоді у спекотну погоду ви будете проводити більше часу на свіжому повітрі. Не забудьте також про сонцезахисну парасольку, яка вбереже вас від перегрівання.



Поставте лежаки у дворі і насолоджуйтесь сонцем / Фото Pinterest

Садова гойдалка

Щоб зробити відпочинок ідеальним, придбайте садову гойдалку або зробіть її самостійно. Ця гарна деталь допоможе вам розслабитись і чудово провести час на свіжому повітрі.



Садова гойдалка зробить ваш відпочинок приємнішим /Фото Pinterest

Гамак

Забудь про справи, збери друзів та наповни чарки улюбленоюГарний настрій вам гарантований.

Гамак – ідеальне місце для релаксу. Закріпіть його між двома деревами і насолоджуйтесь улюбленою книгою у сонячний день.



З таким гамаком ви точно полюбите читати в саду / Фото Pinterest

Альтанка

Для гучної компанії вам точно знадобиться альтанка, яка зробить відпочинок ідеальним та захистить гостей від сонця чи дощу. Встановіть каркас та поставте всередині стіл, лавочки чи крісла.



Альтанка зробить ваш відпочинок комфортним / Фото Pinterest

Ви також можете створити більший простір і встановити камін чи гриль під накриттям. Таким чином готувати м'ясо буде комфортніше, а кулінар буде завжди залучений до розмови з друзями.



Піч, мінікухня та стіл на свіжому повітрі / Фото Pinterest

Клумба

Оформіть місця навколо дерев декоративним камінням чи плиткою та створіть клумби з улюбленими квітами – від цього відпочинкова зона стане ще затишнішою.



Поставте біля альтанки улюблені вазони / Фото Pinterest



Оформіть клумбу із квітів / Фото Pinterest



Можете задекорувати місце навколо стовбурів дерев / Фото Pinterest

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Освітлення

Додати охайності подвір'ю можна за допомогою маленьких деталей. Для цього повісьте гірлянду або спеціальні ліхтарики на дерева – вони продовжать ваш пікнік до вечора.



Придбайте маленькі ліхтарики та розвішайте на деревах / Фото Pinterest



Подбайте про освітлення та прикрасьте сад стильною гірляндою / Фото Pinterest