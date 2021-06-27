Создать уютный и одновременно стильный уголок во дворе можно и без помощи дизайнеров. Идеи 24 подобрали примеры того, как это сделать.

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Мангал

Обустройте место для запекания шашлыков. Уже готов мангал для обжаривания мяса и овощей можно приобрести в специализированных магазинах или самостоятельно смастерить его. Вы также можете выделить дополнительное место для приготовления пищи, чтобы этот процесс был удобным и приятным.



Вы можете смастерить такую ​​печь / Фото Pinterest

Лежак

Если вы любите нежиться на солнце – поставьте во дворе несколько лежаков. Тогда в жаркую погоду вы будете проводить больше времени на свежем воздухе. Не забудьте также о солнцезащитном зонтике, который убережет вас от перегревания.



Поставьте лежаки во дворе и наслаждайтесь солнцем / Фото Pinterest

Садовые качели

Чтобы сделать отдых идеальным, приобретите садовую качалку или сделайте ее самостоятельно. Эта красивая деталь поможет вам расслабиться и прекрасно провести время на свежем воздухе.



​Садовая качеля сделает ваш отдых приятным / Фото Pinterest

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Гамак

Гамак – идеальное место для релакса. Закрепите его между двумя деревьями и наслаждайтесь любимой книгой в солнечный день.



С таким гамаком вы точно полюбите читать в саду / Фото Pinterest

Беседка

Для шумной компании вам точно понадобится беседка, которая сделает отдых идеальным и защитит гостей от солнца или дождя. Установите каркас и поставьте внутри стол, лавочки или кресла.



Беседка сделает ваш отдых комфортным / Фото Pinterest

Вы также можете создать большее пространство и установить камин или гриль под навесом. Таким образом готовить мясо будет комфортнее, а кулинар будет всегда вовлечен в разговоры с друзьями.



Печь, миникухня и стол на свежем воздухе / Фото Pinterest

Клумба

Оформите места вокруг деревьев декоративными камнями или плиткой и создайте клумбы с любимыми цветами – от этого зона отдыха станет еще уютнее.



Поставьте возле беседки любимые вазоны / Фото Pinterest



Оформите клумбу из цветов / Фото Pinterest



Вы можете задекорировать место вокруг столбов деревьев / Фото Pinterest

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Освещение

Добавить опрятности двору можно с помощью маленьких деталей. Для этого повесьте гирлянду или специальные фонарики на деревья – они продолжат ваш пикник до вечера.



Приобретите маленькие фонарики и розвешайте на деревьях / Фото Pinterest