Вам це під силу: 6 способів скоротити відходи індустрії моди та врятувати планету

Із кожним роком виробництво одягу зростає. Бренди випускають чи не щодня нові моделі, спонукаючи нас до надмірного споживання. І довкілля платить за цю тенденцію дуже високу ціну.

Індустрія моди спричиняє приблизно 10% світових викидів парникових газів. Це більше, ніж авіаційна та судноплавна галузі разом взяті. Крім того, вона виснажує дорогоцінні екологічні ресурси, адже виробляє майже п’яту частину глобальних стічних вод. А найгірше те, що 85% текстилю потрапляє на звалища або ж спалюється.

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Очевидно, що ця галузь потребує масштабних змін. Американка письменниця Лора Пітчер з Нью-Йорка, яка пише про моду та культуру, вважає, що кожен мешканець планети може долучитися до благородної місії та скоротити відходи у цій марнотратній сфері. Ось 6 способів від письменниці.

Вибирайте одяг з менш шкідливих матеріалів

Домінуючі матеріали в сфері моди, які мають сильний вплив на навколишнє середовище, – бавовна і поліестер. Виробництво бавовни базується на пестицидах та добривах, які створюють оксид азоту та парниковий газ з більшим потенціалом потепління, ніж метан та вуглекислий газ. Також для виготовлення бавовни потрібна велика кількість води. До прикладу, для виробництва матеріалу, з якого пошиють лише на одну футболку, може піти до 2700 літрів води.



Бавовна / Фото unsplash

Так само поліестер залишає величезний вуглецевий слід. За даними Інституту світових ресурсів, у 2015 році виробництво текстилю з поліестеру випустило близько 706 мільярдів кілограмів парникових газів, що еквівалентно 185 річним викидам вугільних електростанцій. Крім того, поліестер утворює мікропластик – крихітні шматочки пластику, які забруднюють навколишнє середовище кожного разу, коли ми перемо одяг. За оцінками експертів, щороку пів мільйона тонн цих мікроволокон потрапляють в океани.

Лора радить замість бавовни та поліестеру обирати одяг, виготовлений з менш шкідливих матерів. Зокрема, з шерсті, льону та ліоцеллу, який виготовлений з деревної маси.

Купуйте менше і перешивайте одяг

Купуйте речі, які будете носити роками, і тримайтеся подалі від будь-яких покупок, орієнтованих на тенденції. Також письменниця радить перешивати одяг, який у вас вже є, щоб він прослужив довше.

Купуйте секонд-хенд та вінтаж

Якщо ви все-таки хочете додати новий предмет до свого гардеробу, можете скористатися секонд-хендом чи купити вінтажний одяг. Це зменшить вуглецевий слід одягу приблизно на 82%.

Я не купую нічого нового. Весь свій одяг я отримую із секонд-хенду на блошиних ринках та в ощадливих магазинах. Покупки вживаних товарів дозволяють мені зменшити вплив мого гардеробу на навколишнє середовище та мій гаманець. Я виглядаю досить неповторно, а мої покупки схожі на пошуки скарбів,

– сказала дизайнерка Джессі Аррінгтон.



Секонд-хенд / Фото unsplash

Зверніть увагу на трудову практику брендів

Виробники моди часто використовують дешеву робочу силу для зменшення виробничих витрат. Приблизно 40 мільйонів швейних працівників з низькою зарплатою живуть в країнах Південно-Східної Азії та Європи, більшість з яких – жінки.

Багато з них змушені довго працювати в небезпечних умовах. Наприклад, у 2013 році в Бангладеші впав восьмиповерховий будинок, в якому було кілька швейних фабрик. Померло понад 1000 робітників та понад 2500 отримали травми. Також без належного обладнання працівники шкіряних фабрик мають високий ризик отримати захворювання дихальних шляхів внаслідок тривалої дії шкідливих хімічних речовин.



Працівники швейної фабрики / Фото QUARTZ

Лора Пітчер рекомендує перевіряти інформацію на сайтах брендів, щоб дізнатися про їхній ланцюг поставок одягу. Також можна написати їм у соціальних мережах, щоб поцікавитись їхньою трудовою практикою. Письменниця вважає, що це для брендів могло б стати сигналом, що споживачі хочуть бачити прозорий ланцюг поставок.

Підтримка корінного бізнесу

За словами екологічної активістки Хінду Умару Ібрагім корінні люди складають менше 5% населення планети, але водночас вони захищають 80% світового біорізноманіття. Споживачі можуть підтримати корінних ремісників, купуючи предмети, виготовлені традиційним способом відповідно до природних циклів, які передали їм предки.

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Надавайте перевагу компаніям з екотехнологіями

Вчені по всьому світу працюють над інноваційними способами вирішення проблеми відходів моди. Іспанська компанія Ecoalf створює взуття з водоростей та переробленого пластику. Бренд GumDrop, що базується в Амстердамі, збирає камедь і перетворює його в новий вид гуми. Інші компанії досліджують методи біовиробництва, такі як "вирощування" одягу з мікробів та отримання шкіри з клітин тварин, не завдаючи їм шкоди.

Біодизайнерка Нацай Одрі К’єза вважає, що клієнтам потрібно вимагати більше, ніж просто технологічне втручання. Треба запитувати, якими цінностями керуються такі компанії.

Екологічні кризи, з якими ми стикаємось, не можуть бути вирішені лише за допомогою технологій заміни, оскільки такий ринковий підхід створює монополії та зміцнює домінуючі владні структури, багато з яких безпосередньо спричинили та підтримали наші екологічні та соціальні кризи,

– говорить К’єза.

Щоб захистити людей і планету, біодизайнерка каже, що треба надавати перевагу продуктам компаній, побудованих з нуля.

І якщо ви хочете трохи звільнити свою шафу від непотрібних речей, не викидайте їх на смітник, а знайдіть пункти прийому вживаного одягу і занесіть туди. Таким чином ви допоможете не лише екології планети, а й людям, які не мають змоги купити собі нові речі.