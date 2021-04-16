С каждым годом производство одежды растет. Бренды выпускают почти ежедневно новые модели, побуждая нас к чрезмерному потреблению. И окружающая среда платит за эту тенденцию очень высокую цену.

Индустрия моды вызывает примерно 10% мировых выбросов парниковых газов. Это больше, чем авиационная и судоходная области вместе взятые. Кроме того, она истощает драгоценные экологические ресурсы, ведь производит почти пятую часть глобальных сточных вод. А хуже всего то, что 85% текстиля попадает на свалки или сжигается.

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Очевидно, что эта отрасль нуждается в масштабных изменениях. Американская писательница Лора Питчер из Нью-Йорка, которая пишет о моде и культуре, считает, что каждый житель планеты может присоединиться к благородной миссии и сократить отходы в этой расточительной сфере. Вот 6 способов от писательницы.

Выбирайте одежду из менее вредных материалов

Доминирующие материалы в сфере моды, которые оказывают сильное влияние на окружающую среду, – хлопок и полиэстер. Производство хлопка базируется на пестицидах и удобрениях, которые создают оксид азота и парниковый газ с большим потенциалом потепления, чем метан и углекислый газ. Также для изготовления хлопка требуется большое количество воды. К примеру, для производства материала, из которого сошьют только одну футболку, может уйти до 2700 литров воды.



Хлопок / Фото unsplash

Так же полиэстер оставляет огромный углеродный след. По данным Института мировых ресурсов, в 2015 году производство текстиля из полиэстера выпустило около 706 миллиардов килограммов парниковых газов, что эквивалентно 185 годовым выбросам угольных электростанций. Кроме того, полиэстер образует микропластик – крошечные кусочки пластика, которые загрязняют окружающую среду каждый раз, когда мы стираем одежду. По оценкам экспертов, ежегодно полмиллиона тонн этих микроволокон попадают в океаны.

Лора советует вместо хлопка и полиэстера выбирать одежду, изготовленную из менее вредных материалов. В частности, из шерсти, льна и лиоцелла, который изготовлен из древесной массы.

Покупайте меньше и перешивайте одежду

Покупайте вещи, которые будете носить годами, и держитесь подальше от любых покупок, ориентированных на тенденции. Также писательница советует перешивать одежду, которая у вас уже есть, чтобы она прослужила дольше.

Покупайте секонд-хенд и винтаж

Если вы все-таки хотите добавить новый предмет в свой гардероб, можете воспользоваться секонд-хендом или купить винтажную одежду. Это уменьшит углеродный след одежды примерно на 82%.

Я не покупаю ничего нового. Всю свою одежду я получаю из секонд-хенда на блошиных рынках и в экономных магазинах. Покупки подержанных товаров позволяют мне уменьшить влияние моего гардероба на окружающую среду и мой кошелек. Я выгляжу довольно неповторимо, а мои покупки похожи на поиски сокровищ,

– сказала дизайнер Джесси Аррингтон.



Секонд-хенд / Фото unsplash

Обратите внимание на трудовую практику брендов

Производители моды часто используют дешевую рабочую силу для уменьшения производственных затрат. Примерно 40 миллионов швейных работников с низкой зарплатой живут в странах Юго-Восточной Азии и Европы, большинство из которых – женщины.

Многие из них вынуждены долго работать в опасных условиях. Например, в 2013 году в Бангладеш упал восьмиэтажный дом, в котором было несколько швейных фабрик. Умерло более 1000 рабочих и более 2500 получили травмы. Также без надлежащего оборудования работники кожаных фабрик имеют высокий риск получить заболевания дыхательных путей в результате длительного воздействия вредных химических веществ.



Работники швейной фабрики / Фото QUARTZ

Лора Питчер рекомендует проверять информацию на сайтах брендов, чтобы узнать их цепь поставок одежды. Также можно написать им в социальных сетях, чтобы поинтересоваться их трудовой практикой. Писательница считает, что это для брендов могло бы стать сигналом, что потребители хотят видеть прозрачную цепь поставок.

Поддержка коренного бизнеса

По словам экологической активистки Хинду Умару Ибрагим коренные люди составляют меньше 5% населения планеты, но одновременно они защищают 80% мирового биоразнообразия. Потребители могут поддержать коренных ремесленников, покупая предметы, изготовленные традиционным способом в соответствии с природными циклами, которые передали им предки.

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Отдавайте предпочтение компаниям с экотехнологиями

Ученые по всему миру работают над инновационными способами решения проблемы отходов моды. Испанская компания Ecoalf создает обувь из водорослей и переработанного пластика. Бренд GumDrop, базирующийся в Амстердаме, собирает камедь и превращает его в новый вид резины. Другие компании исследуют методы биопроизводства, такие как "выращивание" одежды из микробов и получение кожи из клеток животных, не причиняя им вреда.

Биодизайнер Нацай Одри Кьеза считает, что клиентам нужно требовать больше, чем просто технологическое вмешательство. Надо спрашивать, какими ценностями руководствуются такие компании.

Экологические кризисы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены только с помощью технологий замены, поскольку такой рыночный подход создает монополии и укрепляет доминирующие властные структуры, многие из которых непосредственно вызвали и поддержали наши экологические и социальные кризисы,

– говорит Кьеза.

Чтобы защитить людей и планету, биодизайнер говорит, что надо отдавать предпочтение продуктам компаний, построенных с нуля.

И если вы хотите немного освободить свой шкаф от ненужных вещей, не выбрасывайте их на свалку, а найдите пункты приема подержанной одежды и занесите туда. Таким образом вы поможете не только экологии планеты, но и людям, у которых нет возможности купить себе новые вещи.