Засвойте ці 8 простих звичок – і сміття ви станете викидати набагато менше. Природа буде вам вдячна!

Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Відмовтеся від пакетів

Кожен похід в магазин забиває смітник поліетиленовими пакетами й пакетиками. Але ж можна носити із собою зручну багаторазову сумку для покупок або авоську й складати продукти туди.



Фото eating

Купуйте фільтр для води

Зменшити свій внесок у забруднення планети можна за допомогою фільтра для води. Не обов'язково купувати й встановлювати дорогий стаціонарний фільтр. Досить придбати глечик і міняти в ньому картриджі.





Фото eating

Продукти на вагу

Намагайтеся купувати на вагу. Наприклад, крупи, чай, молочні продукти, зелень на найближчому ринку можна придбати без промислової упаковки.



Фото eating

Велика упаковка

Будь-яка продовольча або побутова продукція доступна споживачеві в різних форматах. Зубна паста, пральні порошки, шампуні та багато іншого продається у великій тарі. Якщо у вас є можливість купити що-небудь у великій тарі, то зробіть це.



Фото florman

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Органічні відходи для дачі

Якщо ви живете в сільській місцевості або переїхали влітку на дачу то переробляйте все на компост. Якщо ж ви живете в місті, але дуже відповідально ставитеся до збереження природи, то органічні шкурки або шкірку від продуктів можна просто де-небудь закопувати.



Фото pixabay

Вторсировина – окремо

Папір, скло і пластик збирайте окремо. Й зрідка вивозьте його на машині до місця утилізації вторсировини.



Фото pixabay

Паперові рушники

Як відомо, для виробництва паперу використовується деревина. Знизити свій внесок у знищення лісів заради бізнесу може кожен з нас, якщо просто перестане купувати паперові рушники. Є прекрасні тканинні аналоги, які після використання можна просто випрати.



Фото pixabay

Зменшити споживання

Пам'ятайте, старі речі нікуди не діваються, а лежать мертвим вантажем на звалищах. Кожен раз, розмірковуючи, купувати чи ні, дайте собі відповідь на питання: чи можете ви обійтися без цієї речі. Якщо так – не беріть. І викидати буде нічого.



Фото interplas