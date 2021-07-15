Засвойте ці 8 простих звичок – і сміття ви станете викидати набагато менше. Природа буде вам вдячна!
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Відмовтеся від пакетів
Кожен похід в магазин забиває смітник поліетиленовими пакетами й пакетиками. Але ж можна носити із собою зручну багаторазову сумку для покупок або авоську й складати продукти туди.
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Купуйте фільтр для води
Зменшити свій внесок у забруднення планети можна за допомогою фільтра для води. Не обов'язково купувати й встановлювати дорогий стаціонарний фільтр. Досить придбати глечик і міняти в ньому картриджі.
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Продукти на вагу
Намагайтеся купувати на вагу. Наприклад, крупи, чай, молочні продукти, зелень на найближчому ринку можна придбати без промислової упаковки.
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Велика упаковка
Будь-яка продовольча або побутова продукція доступна споживачеві в різних форматах. Зубна паста, пральні порошки, шампуні та багато іншого продається у великій тарі. Якщо у вас є можливість купити що-небудь у великій тарі, то зробіть це.
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Органічні відходи для дачі
Якщо ви живете в сільській місцевості або переїхали влітку на дачу то переробляйте все на компост. Якщо ж ви живете в місті, але дуже відповідально ставитеся до збереження природи, то органічні шкурки або шкірку від продуктів можна просто де-небудь закопувати.
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Вторсировина – окремо
Папір, скло і пластик збирайте окремо. Й зрідка вивозьте його на машині до місця утилізації вторсировини.
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Паперові рушники
Як відомо, для виробництва паперу використовується деревина. Знизити свій внесок у знищення лісів заради бізнесу може кожен з нас, якщо просто перестане купувати паперові рушники. Є прекрасні тканинні аналоги, які після використання можна просто випрати.
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Зменшити споживання
Пам'ятайте, старі речі нікуди не діваються, а лежать мертвим вантажем на звалищах. Кожен раз, розмірковуючи, купувати чи ні, дайте собі відповідь на питання: чи можете ви обійтися без цієї речі. Якщо так – не беріть. І викидати буде нічого.
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