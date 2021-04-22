Як швидко та чисто помити вікна: корисні поради

Чистота в будинку – це запорука комфортного та здорового життя усієї сім'ї. Саме тому потрібно регулярно робити вологе прибирання. Під час цього процесу найбільше турбот кожній господині доставляє миття вікон.

Для того, щоб швидко та якісно помити вікна, потрібно пам'ятати деякі секрети.

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Коли потрібно мити вікна

Для миття вікон краще обрати похмурий день, щоб сонячні промені не нагрівали та не висушували поверхню. Завдяки цьому можна уникнути розводів. Також в ідеалі погода повинна бути безвітряною, а температура сягала +20-22 градуси.

Мийте вікна у похмурий день / Фото M-strana

Чим варто мити вікна

Для миття вікон вам знадобляться:

мокра губка або спеціальна ганчірка (за бажанням можна придбати магнітну щітку),

полірувальна мікрофібра (замість неї можна брати схожу м'яку тканину або папір чи серветки),

мийні засоби,

ємність з теплою водою.

Не радимо використовувати для миття вікон металеві щітки, жорсткі губки, ножі тощо. Краще відмовтеся від агресивних хімічних речовин (кислота, розчинник), адже вони здатні роз'їдати поверхні.

Підготуйте всі засоби для миття вікон / Фото Cosmo

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Лайфхаки для миття вікон

Для миття вікон краще обирайте спеціальні перевірені мийні засоби. За бажанням можете приготувати власні екологічні рідини. Визначившись з мийними засобами та засобами для миття, ознайомтеся з корисними лайфхаками:

Для того, щоб після миття вікна мали привабливий блиск та були прозорі, протріть скло нашатирним спиртом; Щоб відмити дерев'яну раму найкраще використовувати рідке мило; Щоб на склі не було розводів після миття, протирайте його в напрямку зверху вниз; Якщо ви не можете позбутися бруду на склі, використайте для усунення цієї проблеми сиру картоплину; Неймовірного блиску вікнам додасть крохмаль; Для миття вікон обирайте найбільш вдалу погоду, адже це може значно полегшити сам процес. Для видалення бруду в кутках, можна використовувати гігієнічні ватні палички; Для того, щоб видалити пил та бруд у щілинах, можна використовувати фен чи насос; Під час миття вікон зовні не нехтуйте правилами безпеки й будьте максимально обережні; Щоб на вікнах не утворювався конденсат, протріть скло розчином гліцерину та спирту у співвідношенні 1:10.

Не нехтуйте правилами безпеки під час миття вікон / Фото Ivd