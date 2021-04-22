Як швидко та чисто помити вікна: корисні поради

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Чистота в будинку – це запорука комфортного та здорового життя усієї сім'ї. Саме тому потрібно регулярно робити вологе прибирання. Під час цього процесу найбільше турбот кожній господині доставляє миття вікон.
Для того, щоб швидко та якісно помити вікна, потрібно пам'ятати деякі секрети.
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Для миття вікон краще обрати похмурий день, щоб сонячні промені не нагрівали та не висушували поверхню. Завдяки цьому можна уникнути розводів. Також в ідеалі погода повинна бути безвітряною, а температура сягала +20-22 градуси.
Мийте вікна у похмурий день / Фото M-strana
Для миття вікон вам знадобляться:
Не радимо використовувати для миття вікон металеві щітки, жорсткі губки, ножі тощо. Краще відмовтеся від агресивних хімічних речовин (кислота, розчинник), адже вони здатні роз'їдати поверхні.
Підготуйте всі засоби для миття вікон / Фото Cosmo
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Для миття вікон краще обирайте спеціальні перевірені мийні засоби. За бажанням можете приготувати власні екологічні рідини. Визначившись з мийними засобами та засобами для миття, ознайомтеся з корисними лайфхаками:
Не нехтуйте правилами безпеки під час миття вікон / Фото Ivd