Чистота в доме – это залог комфортного и здорового образа жизни всей семьи. Именно поэтому нужно регулярно делать влажную уборку. Во время этого процесса больше всего забот каждой хозяйке доставляет мытья окон.

Для того чтобы быстро и качественно помыть окна, нужно помнить некоторые секреты.

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Когда нужно мыть окна

Для мытья окон лучше выбрать пасмурный день, чтобы солнечные лучи не нагревали и не высушивали поверхность. Благодаря этому можно избежать разводов. Также в идеале погода должна быть безветренной, а температура достигала + 20-22 градусов.

Мойте окна в пасмурный день / Фото M-strana

Чем нужно мыть окна

Для мытья окон вам понадобятся:

мокрая губка или специальная тряпка (по желанию можно приобрести магнитную щетку),

полировальная микрофибра (вместо нее можно брать похожую мягкую ткань, бумагу или салфетки),

моющие средства,

емкость с теплой водой.

Не советуем использовать для мытья окон металлические щетки, жесткие губки, ножи и тому подобное. Лучше откажитесь от агрессивных химических веществ (кислота, растворитель), ведь они способны разъедать поверхности.

Подготовьте все средства для мытья окон / Фото Cosmo

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Лайфхаки для мытья окон

Для мытья окон лучше выбирайте специальные проверенные моющие средства. По желанию можете приготовить собственные экологические жидкости. Определившись с моющими средствами и средствами для мытья, ознакомьтесь с полезными лайфхаками:

Для того чтобы после мытья окна имели привлекательный блеск и были прозрачные, протрите стекло нашатырным спиртом Чтобы отмыть деревянную раму лучше использовать жидкое мыло; Чтобы на стекле не было разводов после мытья, протирайте его в направлении сверху вниз; Если вы не можете избавиться грязи на стекле, используйте для устранения этой проблемы сырую картофелину; Невероятного блеска окнам придаст крахмал; Для мытья окон выбирайте наиболее удачную погоду, ведь это может значительно облегчить процесс. Для удаления грязи в углах, можно использовать гигиенические ватные палочки Для того чтобы удалить пыль и грязь в щелях, можно использовать фен или насос; Во время мытья окон снаружи не пренебрегайте правилами безопасности и будьте максимально осторожны; Чтобы на окнах не образовывался конденсат, протрите стекло раствором глицерина и спирта в соотношении 1:10.

Не пренебрегайте правилами безопасности во время мытья окон / Фото Ivd