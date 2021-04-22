Как быстро и чисто вымыть окна: полезные советы
Чистота в доме – это залог комфортного и здорового образа жизни всей семьи. Именно поэтому нужно регулярно делать влажную уборку. Во время этого процесса больше всего забот каждой хозяйке доставляет мытья окон.
Источник:Perfect-okna
Для того чтобы быстро и качественно помыть окна, нужно помнить некоторые секреты.
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Когда нужно мыть окна
Для мытья окон лучше выбрать пасмурный день, чтобы солнечные лучи не нагревали и не высушивали поверхность. Благодаря этому можно избежать разводов. Также в идеале погода должна быть безветренной, а температура достигала + 20-22 градусов.
Мойте окна в пасмурный день / Фото M-strana
Чем нужно мыть окна
Для мытья окон вам понадобятся:
- мокрая губка или специальная тряпка (по желанию можно приобрести магнитную щетку),
- полировальная микрофибра (вместо нее можно брать похожую мягкую ткань, бумагу или салфетки),
- моющие средства,
- емкость с теплой водой.
Не советуем использовать для мытья окон металлические щетки, жесткие губки, ножи и тому подобное. Лучше откажитесь от агрессивных химических веществ (кислота, растворитель), ведь они способны разъедать поверхности.
Подготовьте все средства для мытья окон / Фото Cosmo
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Лайфхаки для мытья окон
Для мытья окон лучше выбирайте специальные проверенные моющие средства. По желанию можете приготовить собственные экологические жидкости. Определившись с моющими средствами и средствами для мытья, ознакомьтесь с полезными лайфхаками:
- Для того чтобы после мытья окна имели привлекательный блеск и были прозрачные, протрите стекло нашатырным спиртом
- Чтобы отмыть деревянную раму лучше использовать жидкое мыло;
- Чтобы на стекле не было разводов после мытья, протирайте его в направлении сверху вниз;
- Если вы не можете избавиться грязи на стекле, используйте для устранения этой проблемы сырую картофелину;
- Невероятного блеска окнам придаст крахмал;
- Для мытья окон выбирайте наиболее удачную погоду, ведь это может значительно облегчить процесс.
- Для удаления грязи в углах, можно использовать гигиенические ватные палочки
- Для того чтобы удалить пыль и грязь в щелях, можно использовать фен или насос;
- Во время мытья окон снаружи не пренебрегайте правилами безопасности и будьте максимально осторожны;
- Чтобы на окнах не образовывался конденсат, протрите стекло раствором глицерина и спирта в соотношении 1:10.
Не пренебрегайте правилами безопасности во время мытья окон / Фото Ivd
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