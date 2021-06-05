Більшість людей ненавидять змінювати підковдру, адже цей процес вимагає затрат не лише часу, а й сили. Ми пропонуємо вам переглянути наш відеолайфхак, завдяки якому зміна постільної білизни більше не викликатиме у вас негатив.
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Для того, щоб швидко натягнути підковдру потрібно спочатку вивернути її й покласти на рівну поверхню. На верх відправляємо ковдру й акуратно все згортаємо, як буріто, починаючи знизу.
Після цього верхні кінці підковдри вивертаємо лицьовою частиною так, щоб ковдра опинилася всередині. Застібаємо або зав'язуємо розріз і розгортаємо ковдру. Ну от і все – ковдра ідеально заправлена.
Лайфхак для швидкого натягування підковдри дивіться у відео: