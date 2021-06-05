Більшість людей ненавидять змінювати підковдру, адже цей процес вимагає затрат не лише часу, а й сили. Ми пропонуємо вам переглянути наш відеолайфхак, завдяки якому зміна постільної білизни більше не викликатиме у вас негатив.

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Для того, щоб швидко натягнути підковдру потрібно спочатку вивернути її й покласти на рівну поверхню. На верх відправляємо ковдру й акуратно все згортаємо, як буріто, починаючи знизу.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Після цього верхні кінці підковдри вивертаємо лицьовою частиною так, щоб ковдра опинилася всередині. Застібаємо або зав'язуємо розріз і розгортаємо ковдру. Ну от і все – ковдра ідеально заправлена.

Лайфхак для швидкого натягування підковдри дивіться у відео: