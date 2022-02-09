Як розслабити спину після важкого робочого дня: легкі вправи вдома
Джерело:5-Minute Crafts
Якщо у вас після роботи часто болить спина та шия, то ці вправи точно стануть у нагоді. Вони легкі й одразу покращують самопочуття.
Ущільнення в спині може виникнути, якщо у вас погана постава, біль після тренування, сидяча робота або просто тому, що у вас слабкі м'язи. Показуємо вправи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.
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Вправа "Маятник"
Ляжте на спину, зігніть коліна та тримайте ноги в повітрі. Руки розведіть в сторони, перпендикулярно до тулуба.
Видихніть і повільно опустіть коліна в правий бік. При цьому поверніть голову в протилежну сторону.
Зробіть вдих і поверніться у вихідне положення. Повторіть те саме в інший бік. Виконуйте цю вправу протягом 1 хвилини.
Як виконувати вправу / Фото 5-Minute Crafts
Поза кішки
Встаньте на руки і коліна, як на фото. Тримайте хребет в нейтральному положенні. Виконайте позу кішки: вдихніть, подивіться вгору, опустивши живіт до підлоги. Висуньте сідниці, підніміть голову і плечі, щоб витягнути спину.
Тоді видихніть, вигніть спину до стелі, нахиліть таз до ребер, відведіть лопатки один від одного і опустіть голову до підлоги. Змінюйте пози протягом 1 хвилини.
Як правильно робити вправу у позі кішки / Фото 5-Minute Crafts
Поворот сидячи
Сядьте на підлогу, схрестивши ноги і випрямивши хребет. Повільно поверніться в лівий бік, покладіть праву руку на зовнішню сторону лівого коліна, а ліву – за спину.
Затримайтеся в позі на 20 – 30 секунд, потім поверніться у вихідне положення. Повторіть розтяжку 3 – 4 рази на кожен бік.
Як правильно виконувати вправу / Фото 5-Minute Crafts