Ущільнення в спині може виникнути, якщо у вас погана постава, біль після тренування, сидяча робота або просто тому, що у вас слабкі м'язи. Показуємо вправи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

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Зверніть увагу! Якщо ви не побачите жодних результатів протягом 2 – 6 тижнів щоденних вправ, то краще зверніться до лікаря.

Вправа "Маятник"

Ляжте на спину, зігніть коліна та тримайте ноги в повітрі. Руки розведіть в сторони, перпендикулярно до тулуба.

Видихніть і повільно опустіть коліна в правий бік. При цьому поверніть голову в протилежну сторону.

Зробіть вдих і поверніться у вихідне положення. Повторіть те саме в інший бік. Виконуйте цю вправу протягом 1 хвилини.



Як виконувати вправу / Фото 5-Minute Crafts

Поза кішки

Встаньте на руки і коліна, як на фото. Тримайте хребет в нейтральному положенні. Виконайте позу кішки: вдихніть, подивіться вгору, опустивши живіт до підлоги. Висуньте сідниці, підніміть голову і плечі, щоб витягнути спину.

Тоді видихніть, вигніть спину до стелі, нахиліть таз до ребер, відведіть лопатки один від одного і опустіть голову до підлоги. Змінюйте пози протягом 1 хвилини.



Як правильно робити вправу у позі кішки / Фото 5-Minute Crafts

Поворот сидячи

Сядьте на підлогу, схрестивши ноги і випрямивши хребет. Повільно поверніться в лівий бік, покладіть праву руку на зовнішню сторону лівого коліна, а ліву – за спину.

Затримайтеся в позі на 20 – 30 секунд, потім поверніться у вихідне положення. Повторіть розтяжку 3 – 4 рази на кожен бік.



Як правильно виконувати вправу / Фото 5-Minute Crafts

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