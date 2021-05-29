Як прикрасити домашню випічку: 10 ідей у фото

Час від часу виникає бажання прийти додому, закутатися в плед і насолодитися гарячим чаєм зі смачною випічкою, яку спік сам. Але приготувати десерт – це ще півсправи, важливо також оформити її красиво.

Тому ми зібрали для вас чудові ідеї, як швидко та легко додати родзинку вашому пирогу. Вам точно сподобається.

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Коробка цукерок

В справу можна пустити будь-яку коробку цукерок. Як "клей" використовуйте глазур або розтоплений шоколад.





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Фрукти і ягоди

Для прикраси тортів, пирогів і тістечок завжди підійдуть фрукти і ягоди. Головне – красиво розставити.





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Декор з вишеньки

Вишеньку можна використовувати як декор. Все так просто.





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Живі квіти

Квіти на торті можуть бути не тільки з мастики, а й живими. Але, не всі підійдуть. Конвалії, гортензія і біла лілія – токсичні. Розу, орхідеї та ромашки використовувати можна.





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Цукрова пудра

Цукрова пудра та трафарет – це все, що потрібно для створення цього повітряного декору. Трафарет можна вирізати з паперу.



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Порошок какао

Життя стало одноманітним, і все повторюється по колу? Зателефонуй найближчій подрузі та влаштуй коктейльну вечірку на двох просто вдома! Ізміксувати смачні коктейлі просто!

Покладіть трафарет на пиріг або торт, за допомогою сита посипте какао, акуратно зніміть. Все, готово.





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Фігури з шоколаду

Потрібно: шоколад, пергаментний папір і фантазія. Шоколад – розтопити й за допомогою кондитерського шприца намалювати ним на пергаментному папері візерунки. Потім охолодити та зняти малюнок за допомогою ножа.





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Шоколадне драже

Цукерки M & M's, які можна знайти в будь-якому магазині, відмінно вписуються в декор будь-яких кондитерських виробів.





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Мигдальне печиво

Макаруни самі по собі смачний десерт, але також можуть бути використані для декору. Мабуть, найпростіший спосіб перетворити пиріг або торт на витвір мистецтва.





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Рафаелло

Кокосова стружка і цукерки "Рафаелло" можуть перетворити пиріг у шедевр. Головне стружки – не шкодувати.



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