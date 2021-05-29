Поэтому мы собрали для вас замечательные идеи, как быстро и легко добавить изюминку вашему пирогу. Вам точно понравится.

Читайте также Созданная с любовью: как Soplica стала любимым брендом миллионов

Коробка конфет

В дело можно пустить любую коробку конфет. Как "клей" используйте глазурь или растопленный шоколад.

Коробка цукерок
Фото pinterest

Фрукты и ягоды

Для украшения тортов, пирогов и пирожных всегда подойдут фрукты и ягоды. Главное – красиво расставить.

Фрукти і ягоди
Фото pinterest

Декор из вишни

Вишенку можно использовать в качестве декора. Все так просто.

Декор з вишнями
Фото pinterest

Живые цветы

Цветы на торте могут быть не только из мастики, но и живыми. Но, не все подойдут. Ландыши, гортензия и белая лилия – токсичны. Розу, орхидеи и ромашки использовать нельзя.

Живі квіти
Фото pinterest

Сахарная пудра

Сахарная пудра и трафарет – это все, что нужно для создания этого воздушного декора. Трафарет можно вырезать из бумаги.

Цукрова пудра
Фото pinterest

Порошок какао

Положите трафарет на пирог или торт, с помощью сита посыпьте какао, аккуратно уберите. Все, готово.

Порошок какао
Фото pinterest

Фигуры из шоколада

Нужно: шоколад, пергаментную бумагу и фантазия. Шоколад – растопить и с помощью кондитерского шприца нарисовать им на пергаментной бумаге узоры. Затем охладить и снять рисунок с помощью ножа.

Фігури з какао
Фото pinterest

Шоколадное драже

Конфеты M & M's, которые можно найти в любом магазине, отлично вписываются в декор любых кондитерских изделий.

Шоколадне драже
Фото pinterest

Миндальное печенье

Макаруны сами по себе вкусный десерт, но также могут быть использованы для декора. Пожалуй, самый простой способ превратить пирог или торт в произведение искусства.

Макаруни
Фото pinterest

Рафаэлло

Кокосовая стружка и конфеты "Рафаэлло" могут превратить пирог в шедевр. Главное стружки – не жалеть.

Рафаело
Фото pinterest