Поэтому мы собрали для вас замечательные идеи, как быстро и легко добавить изюминку вашему пирогу. Вам точно понравится.

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Коробка конфет

В дело можно пустить любую коробку конфет. Как "клей" используйте глазурь или растопленный шоколад.



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Фрукты и ягоды

Для украшения тортов, пирогов и пирожных всегда подойдут фрукты и ягоды. Главное – красиво расставить.



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Декор из вишни

Вишенку можно использовать в качестве декора. Все так просто.



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Живые цветы

Цветы на торте могут быть не только из мастики, но и живыми. Но, не все подойдут. Ландыши, гортензия и белая лилия – токсичны. Розу, орхидеи и ромашки использовать нельзя.



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Сахарная пудра

Сахарная пудра и трафарет – это все, что нужно для создания этого воздушного декора. Трафарет можно вырезать из бумаги.



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Порошок какао

Положите трафарет на пирог или торт, с помощью сита посыпьте какао, аккуратно уберите. Все, готово.



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Фигуры из шоколада

Нужно: шоколад, пергаментную бумагу и фантазия. Шоколад – растопить и с помощью кондитерского шприца нарисовать им на пергаментной бумаге узоры. Затем охладить и снять рисунок с помощью ножа.



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Шоколадное драже

Конфеты M & M's, которые можно найти в любом магазине, отлично вписываются в декор любых кондитерских изделий.



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Миндальное печенье

Макаруны сами по себе вкусный десерт, но также могут быть использованы для декора. Пожалуй, самый простой способ превратить пирог или торт в произведение искусства.



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Рафаэлло

Кокосовая стружка и конфеты "Рафаэлло" могут превратить пирог в шедевр. Главное стружки – не жалеть.





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