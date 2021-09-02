Смачна та корисна заміна хлібу: як швидко й легко приготувати вдома мексиканську тортилью

Урізноманітнювати свій буденний раціон – завжди круто. Сьогодні ділимося ідеєю, чим можна замінити хліб. Зберігайте цікавий рецепт корисної альтернативи – тортильї.

Не сперечаємось, що хліб – один з тих продуктів, від якого буває важко відмовитися, якщо надумали перейти на здорове харчування. Але завжди можна знайти корисну заміну. Так, нутриціологиня Надія Андрєєва підготувала рецепт мексиканської тортильї, яку ви відразу полюбите.

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Ще одна перевага такого коржика – він відмінно поєднується ледь не з усіма продуктами. Можна їсти як з овочами, так і з м'ясом, різними намазками та салатами. Словом, є куди розігнатися з експериментами на кухні. Головне – опанувати рецепт та адаптувати його під свої харчові вподобання.

Мексиканська тортилья: як приготувати коржик вдома

Інгредієнти:

1/2 чашки нутового борошна;

1/2 чашки вівсяного борошна;

1 чайна ложка солі;

3/4 чашки гарячої води;

1 столова ложка олії;

щіпка меленого чорного перцю;

щіпка меленого мускатного горіха.

Спосіб приготування:

Змішайте усі інгредієнти – консистенція тіста повинна бути, як у тіста для млинців. Відставте на 15 – 30 хвилин. Нагрійте невелику сковороду з антипригарним покриттям. Додайте кілька крапель олії. Викладіть 1/2 чашки тіста і смажте, поки на нижній частині тортильї не стануть з'являтися бульбашки і вона підрум'яниться. Переверніть і підсмажте іншу сторону.

Смачного!

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Мексиканська тортилья / Фото instagram

Текст публікації Надії Андрєєвої:

Смачна заміна хліба

Хліб – один з продуктів, який дуже складно прибрати з харчування. Ми до нього звикли з дитинства і додаємо до всіх страв (супи, салати, друге, перекуси). Також хлібобулочні вироби несуть у собі емоційну прив'язку, яку часто навіть складніше розірвати.

Я не пропагую, що треба повністю відмовлятися від хліба, але я завжди за різноманітність у харчуванні. Тому часто як здорову заміну хлібу я печу різноманітні коржі, наприклад, тортилії з нутового борошна.

"Тортилья" у перекладі означає "маленький коржик", що вживається в їжу головним чином в Мексиці, країнах Центральної Америки й США. У Мексиці тортилья є однією з національних страв.

Я використовую тортильї як роли, в них дуже смачно можна загорнути овочі, хумус, авокадо з яйцем. Їх дуже легко брати з собою в дорогу або на прогулянку як перекус, а також взяти з собою на обід на роботу. Як тільки ви освоїте цей рецепт, ви вже з легкістю зможете адаптувати його під свої смаки, додавати спеції, трави і придумувати різноманітні начинки.

Інгредієнти:

1/2 чашки нутового борошна

1/2 чашки вівсяного борошна

1 ч. л. солі

3/4 чашки гарячої води

1 ст. л. олії

мелений чорний перець

щіпка меленого мускатного горіха

Інструкція

Змішайте всі інгредієнти. Консистенція тіста повинна бути, як у тіста для млинців. Залиште на 15-30 хвилин. Нагрійте невелику сковороду з антипригарним покриттям. Додайте кілька крапель олії. Викладіть 1/2 чашки тіста і смажте, поки на нижній частині тортильї не стануть з'являтися бульбашки і вона підрум'яниться. Переверніть і підсмажте іншу сторону.