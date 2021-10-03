Худніть смачно: дієтичний рецепт теплого салату з курячим філе та овочами

М'ясо й овочі – відмінне поєднання для повноцінної та здорової вечері. І ми підготували для вас черговий простий рецепт ситного салату. Не лякайтеся великої кількості інгредієнтів, майже всі вони є у вас вдома, а решта можна докупити у найближчому магазині.

Дієтологиня Надія Пахірко говорить з власного досвіду, що під час схуднення найважчий час – це вечеря. Коли рідні за одним столом їдять вашу улюблену їжу, а ви поруч мусите обходитися прісною дієтичною стравою. Але це легко можна виправити. Навіть й на дієті можна харчуватися смачно й різноманітно. Головне – готувати правильно й з правильних продуктів.

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Надія Пахірко поділилася рецептом оригінальної вечері для тих, хто худне. Фахівець запевняє, цей теплий салат сподобається усій сім'ї.

Теплий салат з філе та овочами

Інгредієнти:

Філе курки – 160 грамів;

Перець червоний солодкий – 250 грамів;

Квасоля стручкова – 200 грамів;

Кунжут – 5 грамів;

Листя салату айсберг – 150 грамів;

Оливкова олія – ​​30 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Поставте варити куряче філе до повної готовності, а тим часом підготуйте решту овочів. Розріжте перець навпіл, почистіть від насіння та запечіть у духовці. Квасолю відваріть протягом двох хвилин. Відварену курку та перець поріжте вузькими смужками. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, додайте паприку та заправте олією, а при подачі посипте кунжутом.

Смачного!

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Теплий м'ясний салат / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Ми вже не раз говорили, що під час схуднення найважчий час – це вечеря. Коли близькі за одним столом їдять смачну жирну смажену їжу, а ви поруч з мізерним дієтичним блюдом.

Як правило, ввечері хочеться відпочити, розслабитися після роботи, з'їсти чогось смачненького. Тут і відбуваються найчастіше зриви. Тому що прісна і несмачна вечеря не витримує конкуренції зі свинячими котлетами та смаженою картоплею.

Всі ви знаєте мій секрет успіху – це різноманітність смачних рецептів в меню для схуднення. Саме тому я зберігаю свою вагу вже понад 3 роки. При цьому вечеряю і піцою, і млинцями, і навіть домашніми булочками з корицею. Щоб не бути голослівною, дарую вам рецепт смачної оригінальної вечері. Спробуйте приготувати цей салат і переконайтеся, що і вам сподобається і, можливо, ваші близькі погодяться приєднатися до вас.

Теплий салат з філе і овочами

КБЖУ на 100 грамів: 75/6/4/3

Інгредієнти:

Філе курки – 160 грамів;

Перець червоний солодкий – 250 грамів;

Квасоля стручкова – 200 грамів;

Кунжут – 5 грамів;

Листя салату айсберг – 150 грамів;

Оливкова олія – ​​30 мілілітрів.

Готуємо:

Перець очистити від насіння, розрізати на половинки, запекти в духовці.

Квасолю відварити протягом двох хвилин.

Відварну курку порізати вузькими смужками, перець також порізати вузькими смужками.

Змішати всі інгредієнти, посолити, додати паприку, заправити олією, посипати кунжутом.