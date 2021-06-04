Розповідаємо, як приготувати кабачки на мангалі так, щоб вийшли не вуглики, а ідеальний гарнір до шашликів.

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Особливості приготування кабачків на мангалі

Для того, щоб порадувати рідних та близьких смачними кабачками на грилі потрібно знати деякі правила. Ми пропонуємо вам з ними ознайомитися.

1. Насамперед радимо використовувати не до кінця стиглі овочі. Зокрема, мова йде про молоді плоди, які ще не мають насіння. Їх легше смажити, а в результаті вони ще й мають досконаліший смак.

2. Молоді кабачки можна смажити будь-яким зручним способом. Для цього їх можна нарізати кружечками чи пластинками завтовшки 1-1,5 сантиметра і смажити на решітці. Також кабачки можна нарізати на кубики й нанизувати на шампур. Овочі вийдуть однаково смачними, адже більшою мірою смак залежить від самого плоду та маринаду для нього, а не форми смаження та подачі.

Кабачки можна нарізати на шматочки будь-якої форми / Фото Fa.healthy-food-near-me

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3. Час приготування кабачків на грилі залежить від маринаду та способу приготування страви. Так, кабачки у деяких маринадах можна готувати 15 хвилин, а можна й годину. Зауважте, що більш гострий маринад, тим менший час приготування.

4. Якщо соус для маринаду рідкий, ним кабачки під час запікання можна поливати або змащувати силіконовим пензликом.

5. Якщо для маринаду використовували свіжу або сушену зелень, будьте обережні, адже вона може швидко горіти й цим зіпсувати не лише аромат, а й смак страви.

6. Запікати кабачки довго не можна, інакше вони втратять свою форму. У середньому кабачки потрібно запікати по 5 хвилин з кожної сторони.

Запікати кабачки потрібно не більше 5 хвилин з кожної сторони / Фото 1000.menu

Види маринадів для приготування кабачків на грилі

Залежно від своїх смаків, кабачки можете маринувати:

у сметані, з додаванням часнику, лимонного соку, соусу карі, цибулі та спецій до смаку,

у майонезі, з додаванням часнику, цибулі, соєвого соусу та улюблених спецій,

натерши кожен шматочок часником, коріандром, базиліком та сіллю,

змащуючи оливковою або будь-якою іншою рослинною олією, з додаванням цибулі, чорного меленого перцю, солі, часнику тощо.

Найкраще кабачки смакують з соусом / Фото Pinterest

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Поради щодо запікання кабачків на мангалі

1. Для приготування кабачків можна використовувати шампура, сковорідку гриль, решітку тощо. Ви обираєте той варіант, який вам найбільш зручний.

2. Якщо маринад для кабачків рідкий, то процес приготування значно швидший, ніж за умови використання густого маринаду.

3. Не можна, щоб під час запікання був великий вогонь. Овочі просто моментально згорять.

4. Підсмажені кабачки потрібно їсти гарячими, інакше вони втратять свої найкращі властивості.

Смакувати кабачки потрібно одразу після приготування / Фото Foodmagazine