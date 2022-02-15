Як приготувати сир для піци вдома: вам знадобиться лише 3 інгредієнти
Джерело:Hebbars Kitchen
Хочете приготувати піцу, але вдома немає сиру? Не переймайтеся, адже його можна приготувати власноруч, та ще й з кількох інгредієнтів.
Сир – дійсно універсальний, його можна додавати в салати, пасту, піцу, і цей список можна продовжувати до нескінченності. Приготуйте власний домашній сир, який не містить хімікатів, що зазвичай додають до магазинних продуктів.
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Рецепт домашнього твердого сиру
Що вам знадобиться:
- 3 літри повного молока;
- пів склянки оцту;
- 1 столова ложка солі.
Налийте в каструлю 3 літри молока, нагрійте його та добре перемішайте, поки не стане теплим. Тоді вимкніть вогонь і додайте пів склянки оцту. Перемішайте рівно 25 секунд, бо інакше сирна маса може зламатися.
Накрийте каструлю кришкою і залиште молоко на 20 хвилин або доти, доки маса не відокремиться від рідини. За допомогою друшляка відцідіть сир.
До сироваткової води додайте 1 столову ложку солі і добре перемішайте. Нагрійте воду, але не дайте їй закипіти. Температура води повинна бути близько 80 градусів.
Коли вода нагріється до потрібної температури, вимкніть вогонь. Покладіть туди сир і розмішайте його 5 разів. Тоді обережно відтисніть сир, щоб позбутися зайвої води. Ви також можете злегка розтягнути його. Повторіть процес перемішування та занурення ще раз 5 разів, поки сир не стане гладким.Примітка: не розтягуйте сильно, інакше сир може стати гумовим.
Покладіть сир в миску і залийте його крижаною водою. Залиште на 2 хвилини. Таким чином сир повністю "схопиться". Тоді загорніть сир в харчову плівку і поставте в холодильник на 2 години.
Готуємо твердий сир вдома / Фото 5-Minute Crafts
Тепер ваш сир готовий до вживання. Ви можете використовувати його впродовж 1 тижня, якщо зберігатимете в холодильнику.Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.