Сыр действительно универсален, его можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, и этот список можно продолжать до бесконечности. Приготовьте собственный домашний сыр, который не содержит химикатов, обычно добавляемых в магазинные продукты.

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Рецепт домашнего сыра

Что вам понадобится:

3 литра полного молока;

пол стакана уксуса;

1 столовая ложка соли.

Налейте в кастрюлю 3 литра молока, нагрейте и хорошо перемешайте, пока не станет теплым. Тогда выключите огонь и добавьте полстакана уксуса. Перемешайте ровно 25 секунд, иначе творожная масса может сломаться.

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте молоко на 20 минут или до тех пор, пока масса не отделится от жидкости. С помощью дуршлага отцедите сыр .

В сывороточную воду добавьте 1 столовую ложку соли и хорошо перемешайте. Нагрейте воду, но не дайте закипеть. Температура воды должна составлять около 80 градусов.

Когда вода нагреется до нужной температуры, выключите огонь. Положите туда творог и размешайте его 5 раз. Тогда осторожно отожмите сыр, чтобы избавиться от лишней воды. Вы также можете слегка растянуть его. Повторите процесс перемешивания и погружения еще раз в 5 раз, пока сыр не станет гладким.

Примечание : не растягивайте сильно, иначе сыр может стать резиновым.

Положите сыр в миску и залейте его ледяной водой. Оставьте на 2 минуты. Таким образом творог полностью "схватится". Тогда заверните сыр в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 2 часа.



Готовим твердый сыр дома / Фото 5-Minute Crafts

Теперь ваш сыр готов к употреблению. Вы можете использовать его в течение 1 недели, если будете хранить в холодильнике.