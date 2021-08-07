Як приготувати салат з манго та курки: рецепт від фітнес-тренерки

Якщо ви вирішили приготувати щось новеньке – цей рецепт для вас. Також він здивує ваших гостей.

Для приготування салату з манго та курки знадобиться зовсім небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Смачний салат з манго, курки та авокадо

Інгредієнти:

Авокадо – ½ штуки.

Манго – ¼ штуки.

Куряча грудка – 1 штука.

Насіння гарбузу.

Кунжут.

Спеції.

Оливки – 5 штук.

Листя салату.

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Авокадо також є інгредієнтом салату / Фото Pixabay

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Як приготувати: