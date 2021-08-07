Как приготовить салат из манго и курицы: рецепт от фитнес-тренера

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Для приготовления салата из манго и курицы требуется совсем немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Вкусный салат из манго, курицы и авокадо

Ингредиенты:

Авокадо – ½ штуки.

Манго – ¼ штуки.

Куриная грудка – 1 штука.

Семена тыквы.

Кунжут.

Специи.

Оливки – 5 штук.

Листья салата.

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Авокадо также является ингредиентом салата / Фото Pixabay

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Как приготовить: