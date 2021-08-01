Як прибрати жир з сідниць, стегон і ніг: найефективніший спосіб
Джерело:інстаграм Катерини Медушкіної
Жир на стегнах, ногах і сідницях – проблема, з якою стикаються мільйони жінок. Вони регулярно сидять на дієтах, щоб позбутися від зайвого.
Однак потрібен комплексний підхід – лише він дозволить розв'язати проблему. Як правильно підійти до вирішення питання – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Причини появи зайвого жиру
Багато хто думає, що товсті ноги їм дісталися у спадок, але це не так. Якщо і мама, і бабуся були повними, це лише говорить про культуру харчування, яка передається з покоління у покоління, яка зробила вас "ваговим інвалідом" (це можна виправити),
– зазначила Медушкіна.
За її словами, дівчата також вважають, що вага, набрана після пологів, – це гормони, від яких не позбутися. Експертка наголосила, що гормональний фон залежить від харчування.
Низка жінок вважає, що масивні ноги – це вікове, забувши про те, що знизили фізичну активність і стали інакше харчуватися.
Комплексний підхід допоможе прибрати жир / Фото Pixabay
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Як позбутися від жиру на тілі
"Важкий низ" – проблема, яку може вирішити тільки схуднення. Для цього потрібно витрачати калорій більше, ніж споживається. Комплексний підхід допоможе позбутися від зайвого жиру:
- Створіть дефіцит калорій (мінус 20% від добової норми) і дотримуйтесь БЖВ (білки, жири, вуглеводи).
- Виконуйте 2 – 3 тренування на тиждень на загальне жироспалювання та 1 – 2 на локальні проблемні зони.
- Додайте доглядові процедури.