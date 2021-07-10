Чому одяг пахне цвіллю після прання: дешевий спосіб забути про неприємний запах

Мабуть, усім знайомий затхлий запах одягу. Звичайний порошок не здатний впоратись із ним.

Повернути одягу свіжий аромат – можливо. Ідеї 24 розповідають, як це зробити.

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Цвіль на одязі: причини появи

Часом трапляється, що ви забуваєте вчасно витягнути мокрий одяг із пральної машинки, і на ньому з'являється неприємний запах, або ще гірше – плями цвілі. Це також може статись із сухим одягом, якщо у вас вдома висока вологість.

Дайте своїм речам друге життя / Фото Pinterest

Чого не варто робити

Якщо ваш одяг пахне цвіллю, не періть його у сильно парфумованому мийному засобі. Це тільки замаскує запах на деякий час, але не позбавить вас від основної проблеми – цвілі. Також не рекомендуємо використовувати кондиціонер для пом'якшення тканин, оскільки його залишки на одязі можуть накопичуватися і спровокувати появу нової цвілі.

Як боротись із цвіллю

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Вам стануть у пригоді 2 продукти, які ви точно знайдете вдома: оцет та сода. Ці прості інгредієнти допоможуть позбутись запаху цвілі на одязі.



Використайте соду та оцет у боротьбі із цвіллю / Фото Pinterest

Також варто добре почистити пральну машину, адже саме вона може бути джерелом грибків. У барабані зберігається брудна білизна та багато вологи.

Крок 1. Оцет

Помістіть уражений одяг в правильну машинку і виставте найвищу температуру, якщо це не зашкодить тканинам. Додайте у барабан оцту: розлийте рівномірно склянку рідини по всіх речах. Після цього увімкніть машинку, без додавання засобу для прання. Кислоти, які містить у своєму складі оцет, допомагають боротися з бактеріями.

Крок 2. Сода

Переходимо до наступного кроку. Помістіть одяг знову в пральну машинку, але цього разу додайте на тканину велику склянку харчової соди. Повторно запустіть машину на найвищій температурі, не додаючи мийного засобу. Харчова сода нейтралізує залишки запаху на вашому одязі.

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Крок 3. Сушіть на сонці

Після подвійного прання висушіть одяг на свіжому повітрі. Сонячні промені мають дезінфекційну дію, це допоможе знищити залишки бактерій. Рекомендуємо згодом ще раз повторити подвійне прання, використовуючи трохи меншу кількість оцту та соди.



Сонце знищить залишки бактерій / Фото Gospodarochka