Як правильно зберігати сирі яйця та яєчні страви

Якість яєць здебільшого залежить від того, як ви їх зберігаєте. Як робити це правильно та чи можна продовжити термін їх зберігання – читайте в матеріалі.

У відповідних умовах яйця можуть залишатися свіжими протягом 3 – 5 тижнів. Якщо їх правильно заморозити, то продукт буде дійсний майже 1 рік.

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Як зберігати свіжі яйця після покупки

Зберігати яйця на дверцятах холодильника – не найкраща ідея. Вони будуть страждати від коливань температури щоразу, коли ви відчиняєте дверцята.

Замість цього поставте яйця в холодильник на верхній або середній полиці, де температура найбільш стабільна. У такому місці вони можуть зберігатися 3 – 5 тижнів, але не довше, ніж зазначено на упаковці.

Як зберігати свіжі білки та жовтки

Свіжі білки та жовтки можна зберігати в герметичній коробці до 4 днів. Щоб жовтки не висихали, додайте в них трохи холодної води. І перед використанням процідіть її.



Сирі жовтки та білки слід зберігати так / Фото 5-Minute Crafts

Як зберігати варені яйця

Як і будь-які інші готові продукти, варені яйця слід зберігати на верхній полиці холодильника. Покладіть їх в контейнер та закрийте кришкою. З'їсти яйця треба протягом 1 тижня.

Як зберігати яєчні страви

Зберігаються так само, як і варені яйця – в контейнері із закритою кришкою. Але термін придатності трохи менший, і готові страви потрібно вживати протягом 3 – 4 днів.



Зберігайте омлет правильно / Фото 5-Minute Crafts

Заморожування яєць

Щоб продовжити термін зберігання свіжих яєць, їх можна заморозити. Мовиться про варені яйця без шкаралупи. Жовтки та білки слід зберігати окремо.

Білки не потребують обробки перед заморожуванням. Жовтки натомість слід засолити або зацукрувати. На кожні 4 жовтки додайте 1/8 чайної ложки солі або 1,5 чайної ложки цукру.

Заморожені яйця можуть зберігатися до 1 року, але все залежить від температури морозилки.