Як правильно зберігати книги, щоб вони не пошкодилися: цікаві поради

У будь-якому випадку книги мають бути доступними, добре впорядкованими та непошкодженими. Зберігати їх слід у безпечних місцях та правельно складеними.

Комусь подобається, що їхні книги зберігаються в бездоганному стані, а іншим добре, якщо вони зігнуті, та лежать будь-де. Ось кілька ідей, як зберігати їх правильно.

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Створіть належне середовище для зберігання книг

Любителі книг повинні в першу чергу пам'ятати про необхідні умови для безпечного зберігання книг. Уникайте вологості або занадто сухого середовища. Вологість, наприклад, може призвести до утворення цвілі на книгах.

Підтримуйте помірну температуру і добре провітрюйте приміщення. В ідеалі температура кімнати, де є домашня бібліотека, повинна бути 15 – 20 градусів тепла. Переконайтеся, що температура в кімнаті не сильно змінюється.

Тримайте їх подалі від прямих сонячних променів. Колір обкладинки книг може вицвітати від прямого контакту з сонячними променями. Ось чому не варто зберігати книги біля вікон.

Правильно складайте та зберігайте

Зберігайте книги у вертикальному положенні. Воно є найбезпечнішим. Таким чином ми захищаємо форму книги, змушуючи їх підтримувати один одного. Розташуйте книги однакового розміру одна біля одної та використовуйте підставки, щоб тримати їх на одному місці.

Не переповнюйте полицю. Якщо ви розмістите на полиці занадто багато книг, то можете пошкодити їхні обкладинки. Між вертикально розміщеними книгами має бути достатньо місця, щоб можна було легко вставити конверт.

Зберігайте важкі книги горизонтально. Важкі книги слід класти на полицю, але не варто робити великі купки. Замість цього тримайте їх у формі піраміди, як зображено на фото.

Використовуйте металеві стелажі замість дерев'яних. Найкращий варіант – використовувати для зберігання книг іржостійкі металеві полиці. Бо, наприклад, дуб вважається дуже кислою деревиною і може пошкодити книги.



Як зберігати книгу / Фото 5-Minute Crafts

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