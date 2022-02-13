Кому нравится, что их книги хранятся в безупречном состоянии, а другим хорошо, если они согнуты, и лежат где угодно. Вот несколько идей, как хранить их верно.

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Создайте необходимую среду для хранения книг

Любители книг должны в первую очередь помнить необходимые условия для безопасного хранения книг. Избегайте влажности или слишком сухой среды. Влажность, к примеру, может привести к образованию плесени на книгах.

Поддерживайте умеренную температуру и хорошо проветривайте помещение. В идеале температура комнаты, где есть домашняя библиотека, должна быть 15 – 20 градусов тепла. Убедитесь, что температура в комнате не сильно меняется.

Держите их подальше от прямых солнечных лучей . Цвет обложки может выцветать от прямого контакта с солнечными лучами. Вот почему не стоит хранить книги у окон.

Правильно складывайте и храните

Храните книги в вертикальном положении . Оно самое безопасное. Таким образом, мы защищаем форму книги, заставляя их поддерживать друг друга. Расположите книги одинакового размера друг у друга и используйте подставки, чтобы держать их на одном месте.

Не переполняйте полку . Если вы разместите на полке слишком много книг, можете повредить их обложки. Между вертикально размещёнными книгами должно быть достаточно места, чтобы можно было легко вставить конверт.

Храните тяжелые книги горизонтально . Тяжелые книги следует класть на полку, но не стоит делать большие кучки. Вместо этого держите их в форме пирамиды, как показано на фото.

Используйте металлические стеллажи вместо деревянных . Лучший вариант – использовать для хранения книг ржавчинные металлические полки. Так как, например, дуб считается очень кислой древесиной и может повредить книги.



Как хранить книгу / Фото 5-Minute Crafts