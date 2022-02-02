Як правильно заморозити хліб, щоб він був максимально свіжим

Свіжий хліб, що не містить консервантів, псується через 5 – 7 днів. Однак випічка може бути свіжою значно довше, якщо вміти правильно її заморозити.

Заморозити хліб – це чудове рішення, коли доїсти його вже ніхто не може. У матеріалі ми розповімо, який хліб придатний до заморожування та як це робити правильно.

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Види хліба, які підходять для заморожування

Для заморожування підходять практично будь-які види хліба, а також – булочки, пироги та бутерброди.

Однак не рекомендують заморожувати хліб з твердою хрусткою скоринкою, наприклад, багети або чабату. Після розморожування цей вид хліба втратить свою свіжість і вже не буде таким хрустким.

Як заморожувати хліб

Залиште хліб охолонути, якщо ви його щойно спекли або купили в пекарні. Наріжте шматочками. Якщо ви збираєтеся заморозити булочки або мафіни, відокремте їх одне від одного.

Загорніть кожен шматочок, мафін або булочку в поліетиленову плівку. Покладіть їх у товстий пакет із застібкою-блискавкою. Постарайтеся витиснути якомога більше повітря з пакета, не натискаючи на хліб.

Приклейте на пакет наклейку із зазначенням виду хліба та дати заморожування. Покладіть його в морозилку.

Заморожування цілого хліба

Заморожувати хліб шматочками зручно, оскільки ви можете розморозити стільки хліба, скільки вам потрібно.

А проте, ви можете заморозити весь хліб. Його краще обгорнути двома шарами харчової плівки.



Як заморозити цілий хліб / Фото 5-Minute Crafts

Скільки можна зберігати хліб в морозилці

Хліб може зберігатися в морозильній камері до 8 місяців. Однак вживати його рекомендують протягом 1 – 2 місяців.