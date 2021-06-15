Літні ласощі на зиму: як правильно заморозити ягоди та фрукти

Всім хочеться поласувати смачненьким навіть узимку. Більшість людей вдома заморожують улюблені ягоди, фрукти та овочі. Однак чи впевнені ви що знаєте як правильно заморозити продути, щоб вони не втратили свої властивості?

Нумо з’ясуємо, як потрібно заморожувати фрукти та ягоди. Ловіть секрети.

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Підготовка до заморожування

Виберіть ягоди, які повністю достигли, але не розлізлися. Віддайте перевагу цілим і твердим плодам, якщо ви маєте намір заморожувати їх цілими, а не м'ятими.



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Ще кілька порад

Пам'ятайте, що для кращого збереження поживних речовин заморожені ягоди варто кидати одразу в киплячу воду, не розморожуючи. Повторно поміщати плоди в морозилку категорично заборонено, тому відразу розділіть ласощі на порції.



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Найчастіше заморожують

З фруктів найчастіше заморожують яблука і груші, сливи й абрикоси. А з ягід – полуницю, суницю і вишню. Але візьміть на замітку, що чудово зберігають свої корисні властивості малина й ожина, чорниця і журавлина, виноград і смородина.



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Ретельно вимийте та висушіть

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Фрукти ретельно миються в холодній воді, щоб змити всі пестициди, які можливо присутні на їх поверхні. Воду з фруктів треба увібрати паперовим рушником, через те, що при заморожуванні неосушених фруктів на них утвориться крижана кірка з води.



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Нарізаються тільки великі фрукти

Нарізаються в основному тільки великі фрукти, такі як яблука, дині, груші та абрикоси. Полуничку, вишню, смородину не ріжуть. Нарізані фрукти швидше заморожуються і займають менше місця при зберіганні.



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Правильне розміщення

Нарізані вимиті та обсушені фрукти розміщуються одним шаром на деку. Шматочки фруктів не повинні дотикатися, а то злипнуться. Потім поміщаються в морозильну камеру до повної їх заморозки.





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Замерзлі фрукти

Замерзлі фрукти потрібно перекласти в контейнер для подальшого їх зберігання. Повністю замерзлі фрукти можна зберігати в запечатаному пакеті. Хорошим помічником для замороження фруктів стане вакуумний пакет, оскільки при контакті фруктів з повітрям можлива поява стороннього запаху.



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